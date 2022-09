FUJIFILM Europe

Fujifilm erweitert sein Portfolio an pulmonologischen Lösungen um einen neuen Bereich

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Mit dem neuen Bronchoskop - dem EB-710P Slim Bronchoscope - kann Fujifilm seine umfassendste Produktpalette für die Pulmonologie anbieten, vom Screening bis zur Behandlungsplanung.

Das erweiterte Produktportfolio wurde auf dem internationalen ERS-Kongress in Barcelona vorgestellt, auf dem sich Experten aus dem gesamten Bereich der Atemwegsmedizin treffen.

Überzeugen Sie sich selbst von den Produkten auf dem 100 m² großen Messestand von Fujifilm oder auf dem EndoRunner, einem mobilen Schulungszentrum mit Fujifilm-Geräten außerhalb des Kongresses.

Fujifilm stellt auf dem internationalen Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Barcelona ein neues schlankes Bronchoskop vor und erweitert damit sein Portfolio an pulmonologischen Lösungen.

Fujifilm ist nicht nur für seine bahnbrechenden Endoskopsysteme bekannt, sondern auch ein aktiver Hersteller von Bronchoskopen und anderen pulmonologischen Lösungen. Mit dem neuen EB-710P kann Fujifilm nun sein leistungsstärkstes und umfassendstes Portfolio an Lösungen für die Pulmologie und Bronchoskopie anbieten, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und eine frühzeitige Diagnose zu ermöglichen.

Fachkräfte im Gesundheitswesen stehen ständig vor der Herausforderung, mit weniger Mitteln und weniger Zeit mehr zu erreichen. Mangelnde Kapazitäten bei der Lungenkrebsvorsorge können zu Verzögerungen bei der Diagnose führen; eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen. Fujifilms erweitertes Produktportfolio ermöglicht eine verbesserte Diagnostik und Behandlungsplanung für Patienten, die unter ihrer Lungengesundheit leiden, und hilft den Ärzten, die Patientenversorgung zu verbessern.

Die Suite von Pulmonologielösungen umfasst ein breites Produktangebot, das ein Pulmologe für die gesamte diagnostische Patientenversorgung benötigt - von Screening-Lösungen wie Röntgen und CT über diagnostische Lösungen wie endoskopische Systeme, Bronchoskope, Ultraschall-Mini-Sonden und bronchoskopische Navigationsplanung bis hin zu modernster KI-Software und chirurgischer Planungssoftware.

Das erweiterte Produktportfolio umfasst das FDR-Nano-Röntgensystem, ein leichtes, kompaktes und äußerst tragbares digitales Röntgengerät, das die patentierten Bildgebungstechnologien von Fujifilm nutzt. Darüber hinaus bietet das FDR Xair Röntgensystem eine einzigartige Tragbarkeit und Bedienbarkeit, was bedeutet, dass es bei Patienten zu Hause, in Pflegeheimen und in der medizinischen Notfallversorgung eingesetzt werden kann, so dass die Ärzte Zeit haben, die Patienten optimal und effizient zu versorgen.

Das erweiterte Produktportfolio wurde auf dem internationalen ERS-Kongress in Barcelona vorgestellt, auf dem Experten für Atemwegserkrankungen zusammenkommen, um die neuesten wissenschaftlichen und klinischen Fortschritte auf dem gesamten Gebiet der Atemwegsmedizin zu präsentieren und zu diskutieren.

Auf der Veranstaltung können sich die Teilnehmer am Fujifilm-Messestand ein Bild von der breiten Palette an pulmonologischen Produkten machen und sind gleichzeitig zu praktischen Schulungen in den Fujifilm Skills Lab Sessions eingeladen.

Die Delegierten können auch den EndoRunner besuchen, ein mobiles Trainingszentrum mit Fujifilm-Geräten, das zu Krankenhäusern und Konferenzen reist und Ärzten die Möglichkeit bietet, ihre Bronchoskopielösungen zu nutzen. Erfahren Sie mehr über den EndoRunner unter fujifilm-endoscopy.com/endorunner.

Samiran Dey, European Business Development Manager bei Fujifilm Europe, sagt dazu: „Fujifilm ist ein umfassender Anbieter von pulmonologischen Lösungen, der Kliniker vom Screening bis zur Behandlungsplanung unterstützt. Mit unserem wachsenden Portfolio und einer breiten Palette an medizinischen Geräten konzentrieren wir uns darauf, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und Innovationen für eine gesündere Welt zu entwickeln. Wenn Sie sich für Fujifilm entscheiden, können Sie sich auf einen einzigen Partner für Ihre diagnostischen Anforderungen in der Pulmologie verlassen und gleichzeitig durch innovative Produkte schnelle Diagnosen stellen. Als vertrauenswürdiger Partner von Ärzten in der Pulmologie sind wir stolz darauf, an ihrer Seite zu stehen."

Hinweise für Redakteure

Informationen zu Fujifilm in Europa

Fujifilm betreibt über 50 Konzerngesellschaften und Niederlassungen in Europa und beschäftigt ca. 6000 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist die strategische Zentrale für die Region. In ganz Europa bedienen die Fujifilm-Unternehmen eine Reihe von Branchen, darunter Medizintechnik, Biopharmazie, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, grafische Systeme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf das Gesundheitswesen konzentriert - von der Diagnose über die Prävention bis zur Behandlung. Heute bietet Fujifilm in Europa das gesamte Spektrum der Patientenversorgung an, zusätzlich zur Forschung, Entwicklung und CDMO-Fertigung in den Bereichen neuartige Therapien, Gentherapien und Impfstoffe, sowie Zellkulturmedien und Lösungen für die regenerative Medizin.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: fujifilm.com

Informationen zu FUJIFILM Holdings Corporation

Die FUJIFILM Holdings Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, bietet Spitzenlösungen für eine Vielzahl von Branchen weltweit, indem sie ihr umfassendes Wissen und ihre grundlegenden Technologien nutzt, die in ihrem unermüdlichen Streben nach Innovation entwickelt wurden. Die firmeneigenen Kerntechnologien tragen zu verschiedenen Bereichen bei, darunter Gesundheitswesen, grafische Systeme, hochfunktionale Materialien, optische Geräte, digitale Bildgebung und Dokumentenprodukte. Diese Produkte und Dienstleistungen basieren auf seinem umfangreichen Portfolio an chemischen, mechanischen, optischen, elektronischen und bildgebenden Technologien. In dem am 31. März 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von 19,28 Milliarden Euro, bei einem Wechselkurs von 131 Yen pro Euro. Fujifilm setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und eine gute Corporate Citizenship ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: holdings.fujifilm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpg

Original-Content von: FUJIFILM Europe, übermittelt durch news aktuell