Biocytogen

Biocytogen erweitert globale Präsenz mit der Eröffnung des Biocytogen Europe Innovation Center in Deutschland

Beijing und Heidelberg, Deutschland, 29. März 2022 (ots/PRNewswire)

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (im Folgenden „Biocytogen" genannt) gab die Eröffnung des Biocytogen Europe Innovation Center (BEIC) in Heidelberg, Deutschland, bekannt.

Vertreter der lokalen Behörden, klinische Experten sowie Kollegen und Mitarbeiter multinationaler Unternehmen hielten bei der Eröffnungsfeier Reden. Dr. Vivian Tian, Leiterin der BEIC, war Gastgeberin der Veranstaltung und stellte die Geschichte, die Pipeline und die Technologieplattformen von Biocytogen sowie die strategische Positionierung der BEIC vor. An der Eröffnung des Zentrums nahmen auch lokale und US-amerikanische Pharma- und Biotechnologiepartner und -kollegen, Forscher aus Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und andere lokale Biotechnologie-Fachorganisationen teil.

Deutschland gilt seit langem als die „Apotheke der Welt" - hier sind Bayer, Merck und Boehringer Ingelheim zu Hause - und seine Stärke wurde zuletzt durch den Erfolg des mRNA-Impfstoffs COVID-19 unterstrichen. Heidelberg ist insbesondere ein wissenschaftliches Zentrum in Deutschland mit mehreren renommierten Einrichtungen, darunter das Deutsche Krebsforschungszentrum, das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie und vier Max-Planck-Institute. Dieses innovative Umfeld, die erstklassigen Einrichtungen und das wissenschaftliche Spitzentalent versetzen das BEIC in die Lage, neue Kooperationen mit europäischen Partnern einzugehen, um die klinischen und präklinischen Vermögenswerte von Biocytogen zu entwickeln und zu vermarkten sowie lokale Partnerschaften weiter zu stärken, um neuartige Antikörpermedikamente zu entdecken, die aus dem Projekt Integrum von Biocytogen hervorgehen, einer groß angelegten Initiative zur Entwicklung von Antikörpern mit First-in-Class- und/oder Best-in-Class-Potenzial für mehr als 1000 arzneimittelwirksame Ziele.

„Die Eröffnung des Biocytogen Europe Innovation Center ist ein strategischer und bedeutender Schritt zur Stärkung unseres globalen Geschäfts, und es ist eine willkommene Botschaft an unsere Kollegen hier, dass wir uns darauf freuen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Medikamente herzustellen, die Patienten auf der ganzen Welt zugute kommen", sagte Dr. Yuelei Shen, Chairman und CEO von Biocytogen.

Über Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis vorantreibt. Das 2009 gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein globaler Hauptlieferant neuer Medikamente zu werden, die Patienten auf der ganzen Welt zugute kommen. Mit Hilfe seiner proprietären vollständig menschlichen Antikörper RenMab™ und RenLite™-Mäusen, hat Biocytogen seine Entwicklungsplattformen für monoklonale und bispezifische Antikörper, In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und seine starke Fähigkeit zur klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen unternimmt eine groß angelegte Initiative zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 potenziell arzneimittelwirksame Zielmoleküle, das so genannte Projekt Integrum. Mit der Umsetzung von Project Integrum ist Biocytogen laufende Kooperationen mit Dutzenden von Partnern auf der ganzen Welt eingegangen, um Antikörpermedikamente der ersten und/oder besten Klasse zum Nutzen von Patienten zu produzieren. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine Pipeline von 12 Kernprodukten, von denen sich 2 Produkte in multiregionalen klinischen Studien der Phase II (MRCT) und 2 Produkte in Studien der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland.

