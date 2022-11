Pawel Lopatka tritt Customertimes als Strategic Portfolio Leader bei

New York (ots/PRNewswire) - Customertimes, ein globaler Wegbereiter für Produktentwicklung und Systemintegration, gab heute bekannt, dass der erfahrene Technology and Software Sales Leader, Maksym Matiash, als Senior VP of Sales für die EMEA-Region in das Unternehmen eingetreten ist. Herr Matiash war zuvor als Managing Director für SAP und als Regional Director of ...

mehr