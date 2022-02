Customertimes

Customertimes kündigt neue Projekte im Bereich Verbrauchergesundheit an, die auf Software-Produkten von CT basieren

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes hat in jüngster Zeit Projekte mit drei weltweit tätigen Unternehmen der Gesundheitsbranche in Westeuropa durchgeführt, um deren bestehende Geschäftsbereiche für rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente zu erweitern und die Expansion in neue, schnell wachsende Märkte zu erleichtern.

Customertimes wird CRM-Lösungen für Multi-Channel-Marketing bei Apotheken und HCP-Engagement implementieren. Die neuen Lösungen basieren auf der preisgekrönten CT-Produktpalette im Bereich Software, darunter CT Pharma, CT Mobile und CT Presenter.

Darüber hinaus werden alle neuen Kunden die proprietäre Multikanal-Bestelllösung von CT, CT Orders, nutzen, um die Effizienz von Außendienstbesuchen im Bereich rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente zu erhöhen. Die Zeitpläne variieren, aber alle drei Projekte werden bis zum 3. Quartal 2022 umgesetzt sein.

„Diese Projekte bestätigen unsere Rolle als einer der Branchenführer im Bereich CRM für Consumer Health, Pharma und Medizinprodukte", sagt Alexey Patsko, CEO von CT Software. „Wir engagieren uns dafür, die Effizienz der Vertriebsteams unserer Kunden zu steigern, und wir wissen, dass unsere Produkte den Wert, den diese Unternehmen aus ihrem CRM ziehen können, erheblich beeinflussen werden.

Customertimes bietet ein komplettes, branchenspezifisches Anwendungspaket, das die Salesforce-Funktionalität erweitert und es unseren Kunden ermöglicht, die volle Leistungsfähigkeit des Salesforce-Ökosystems zu nutzen", so Patsko. „Das verschafft uns den entscheidenden Vorsprung gegenüber unseren Mitbewerbern. Unsere Anwendungen haben einen erheblichen Einfluss auf das Umsatzerlöswachstum und die Vertriebseffizienz. Sie ermöglichen Unternehmen, schnell zu skalieren und in Schlüsselmärkte zu expandieren."

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

