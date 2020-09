Customertimes

Customertimes expandiert weiter

New York (ots/PRNewswire)

Customertimes ist ein bewährter Technologiepartner und ein Beratungsunternehmen, das durch die Implementierung praktischer, optimierter Lösungen eine echte Geschäftsumgestaltung ermöglicht.

Customertimes ist seit 2007 deutlich gewachsen. Das Unternehmen freut sich, die Eröffnung neuer Niederlassungen in London, Toronto, Riga (Lettland) und Minsk (Weißrussland) sowie die Erweiterung bestehender Niederlassungen in Osteuropa, Paris und New York bekannt zu geben. Damit sollen der wachsende Kundenstamm besser bedient und neue Möglichkeiten genutzt werden, die sich aus strategischen Partnerschaften ergeben.

Kommentare zu der Nachricht

- "Wir arbeiten mit weltweiten Kunden und strategischen Partnern zusammen und müssen daher auf die wachstumsstarken Bereiche im Geschäftsumfeld ausgerichtet bleiben, was uns diese Expansion ermöglicht. Gleichzeitig können wir auf diese Weise hochqualifizierte, engagierte Mitarbeiter an Bord holen, an uns binden und fördern und so die Erwartungen der Kunden stets übertreffen. Außerdem sind wir stolz darauf, dass diese Expansion intern durch das organische Wachstum des Unternehmens finanziert werden konnte, sodass wir unser Engagement für Mitarbeiter und Kunden ohne Einfluss von außen aufrechterhalten können." - Dmitry Sidnev, Mitbegründer und CEO von Customertimes - "Bei Sirenum haben wir nach einer langfristigen Partnerschaft mit einem renommierten Unternehmen für Produktentwicklung gesucht. Customertimes wurde als Outsourcer für Produktentwicklung (PDO) ausgezeichnet und kann eine langjährige Erfolgsbilanz vorweisen. Das Unternehmen bietet Fachwissen in den Bereichen Entwicklung und Veröffentlichung mobiler Anwendungen, war als PDO-Partner für den vollständigen Produktzyklus mobiler Apps für unsere Architektur verantwortlich und hat aktiv zu unserer Strategie für Mobil-Produkte beigetragen." - Lilian Lustig, Produktmanagerin bei Sirenum - "Customertimes und Copado arbeiten seit Jahren in einer erfolgreichen Partnerschaft zusammen, um unseren gemeinsamen Kunden Salesforce-Projekte für die Digital-Transformation zu bieten. Salesforce hat eine große Marktpräsenz im Vereinigten Königreich, und wir sind froh über einen Partner mit der Erfahrung und dem Erfolg von Customertimes." - Matt Hill, EMEA Managing Director bei Copado

Weitere Informationsquellen

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Das Unternehmen kann mehr als 4000 abgeschlossene Projekte vorweisen und beschäftigt über 1000 hochqualifizierte Experten. Die Lösungen sind so konzipiert, dass dem Kunden eine echte Geschäftsumgestaltung gelingt und er den größtmöglichen Nutzen aus seinen Technologieinvestitionen ziehen kann. Customertimes Corp. ist eines der ersten Unternehmen für Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa. Es hat seinen Hauptsitz derzeit in New York City und betreibt Regionalbüros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau.

