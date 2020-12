Seismic

Seismic übernimmt Grapevine6, um digitales Engagement im Vertrieb über unterschiedliche Social-Media-Plattformen zu ermöglichen

Düsseldorf, DeutschlandDüsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Integrierte Lösung, um Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, personalisierte Inhalte zu erstellen und mit, in sozialen Medien aktiven, Käufer zu teilen, um so Beziehungen zu vertiefen und Umsätze zu steigern

Seismic, einer der führenden Plattform-Anbieter im Bereich Sales Enablement und Marketing-Orchestration, gab heute die Akquisition von Grapevine6 bekannt. Grapevine6 ist eine patentierte Plattform für soziales und digitales Vertriebsengagement. Die Eingliederung des Unternehmens ermöglicht es Seismic, Vertriebsmitarbeitern auch für den Kundenkontakt auf Social-Media-Plattformen relevante Inhalte von 11.000 Drittanbietern zur Verfügung zu stellen - für mehr aussagekräftige, authentische Gespräche in den sozialen Medien.

Aus der Akquisition wird ein neues, integriertes Angebot namens Seismic LiveSocial hervorgehen. LiveSocial ist eine Social-Engagement-Lösung für Vertriebsteams und Teams mit direktem Kundenkontakt. Sie nutzt die von Grapevine6 entwickelte KI-Engine und hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, zu Trusted Advisor für ihre Käufer zu werden, indem sie sich auf authentische Weise mit ihren Kunden über die gesamte Social Media Landschaft austauschen. Mit LiveSocial können die Teams zeitnah, seriöse und Compliance konforme Inhalte in eigene Worte fassen und teilen, um so die richtige Zielgruppe auf verschiedenen sozialen Plattformen, wie Twitter, LinkedIn und Facebook, anzusprechen. Darüber hinaus versetzt die Lösung Marktführer in die Lage den ROI ihrer Social-Engagement-Strategie zu messen. Mit dieser Nachricht knüpft Seismic an einer erfolgreichen $92M Series FFinanzierungsrunde sowie starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr an.

"In der heutigen dynamischen Vertriebslandschaft möchten Käufer in den sozialen Medien von vertrauenswürdigen Personen und nicht von Unternehmen angesprochen werden und mit ihnen kommunizieren", erklärte Doug Winter, Co-Founder und CEO von Seismic. "LiveSocial wird durch die Kombination der branchenführenden Sales-Enablement-Plattform von Seismic und der Digital-Engagement-Plattform von Grapevine6 entscheidend dazu beitragen, zusätzlichen Kundennutzen zu schaffen, indem Vertriebsteams Kunden online über Neuigkeiten informieren und direkt mit ihnen in Kontakt treten können - gleichzeitig hilft es dabei, auf authentische Weise die eigene persönliche "Marke" aufzubauen."

Grapevine6 wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen hat sich zu einer der führenden Engagement-Plattformen in Nordamerika im Bereich digitaler Verkäufe entwickelt und wurde im Forrester-Bericht "Sales Social Engagement Tools" als Marktführer bewertet und verfügt über eine 5-Sterne-Bewertung auf G2. Grapevine6 unterstützt Zehntausende von Beratern und Vertriebsmitarbeitern, darunter vier der fünf größten Wealth Management Firmen Nordamerikas und das größte Social-Selling-Programm der Welt bei SAP.

"Social-Media hat die Buyer Journey verändert. Erfahrene Käufer nutzen soziale Medien jetzt nicht nur, um Informationen zu sammeln und Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen, sondern auch, um die Vertriebsmitarbeiter und Berater zu recherchieren, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Der aktuelle Wandel hin zur digitalen Kommunikation ist eine perfekte Gelegenheit, Kunden besser zu unterstützen, indem Verkäufer in die Lage versetzt werden, Beziehungen mit persönlichen Geschichten zu vermenschlichen - das wahre Versprechen des digitalen Verkaufs", sagte Mike Orr, CEO von Grapevine6. "Durch die Zusammenarbeit mit Seismic bei der Schaffung eines Content-Ökosystems in den letzten Jahren haben wir erkannt, wie sehr wir in unserer Vision des digitalen Verkaufs übereinstimmen und dass eine Übernahme eine Win-Win-Situation für alle Kunden von Grapevine6 und Seismic darstellt.

Die Verbindung von Social Media Engagement und Sales Enablement schafft unübertroffene Einblicke in den Kunden, sodass Vertrieb und Marketing die Kundengespräche personalisieren können, die zum Umsatzwachstum beitragen. Durch authentisches Engagement bauen Vertriebsmitarbeiter über unterschiedliche digitale Kanäle, wie soziale Medien, E-Mail und SMS, vertrauensvolle Beziehungen zu der richtigen Kundenzielgruppe auf. Die Schaffung eines einheitlichen Content-Erlebnisses ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, schneller die passenden Inhalte für den richtigen Kanal zu finden und vollständige, Compliance konforme Kontrolle darüber zu haben, wie und wo sie welche Inhalte teilen.

Das gesamte Team von Grapevine6 wird sich Seismic anschließen, einschließlich Mike Orr, der weiterhin das LiveSocial-Produktmanagement-Team leiten wird.

Weitere Informationen zur Aquisition von Grapevine6 und zum neuen LiveSocial-Angebot finden Sie in unserem Blog.

Marlin & Associates agierte als exklusiver Strategie- und Finanzberater für Grapevine6.

Über Seismic

Seismic ist die branchenführende Marketing- und Vertriebslösung, die Go-to-Market-Teams aufeinander abstimmt. Dabei werden beide Teams gleichzeitig in die Lage versetzt, wirklich mit Kunden und Interessenten zu interagieren und eine Customer Experience mit zu gestalten, die Wachstum fördert. Die Storytelling PlatformTM von Seismic bietet innovative Möglichkeiten für Marketingexperten, um die Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle zu orchestrieren. Und für Vertriebsmitarbeiter, um mit potenziellen Kunden in jedem Schritt ihrer Customer Journey auf eine überzeugende, relevante Weise in Kontakt zu treten. Mehr als 600 Unternehmen, darunter IBM und American Express, haben Seismic als ihre bevorzugte Plattform für den Vertrieb ausgewählt. Die Storytelling-Plattform von Seismic verfügt über entsprechend Schnittstellen zu den wichtigsten Business-Anwendungen inkl. u.a. von Microsoft, Salesforce, Google und Adobe. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und weitere Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa. In Deutschland ist das Unternehmen von Düsseldorf aus aktiv.

Um zu sehen, wie Seismic von Unternehmen in Ihrer Branche eingesetzt wird, besuchen Sie seismic.com.

Über Grapevine6

Grapevine6 ist eine patentierte Plattform für Social Media Sales-Engagement, die Sales- und Marketingaktivitäten durch den Aufbau einer eigenen persönlichen "Marke" und der Förderung vertrauensbasierter Beziehungen beschleunigt. Grapevine6 wurde 2013 gegründet und nutzt künstliche Intelligenz, um relevante Inhalte bereitzustellen, die den Verkaufsprozess beschleunigen. Grapevine6 löst die inhaltlichen Herausforderungen die sich beim Einsatz von Social Selling, Content-Marketing und Employee Advocacy ergeben, und nutzt bestehende Investitionen in Vertrieb und Marketing, um den ROI zu steigern. Das Unternehmen wurde von Forrester in The Forrester New Wave(TM): Sales Social Engagement Tools, Q2 2019 zum Marktführer ernannt. Grapevine6 hat seinen Hauptsitz in Toronto und wird von einem renommierten Team von Entwicklern geleitet. Grapevine6 unterstützt das globale Social-Selling-Programm bei einigen der größten Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt. Folgen Sie Grapevine6 LinkedIn, Twitter und Facebook. Für weitere Informationen besuchen Sie Grapevine6.com.

