Jennifer Lopez trägt personalisierte Erkennungsmarken von Mini Mini Jewels auf verführerischem Bikini-Schnappschuss und erhält 4 Millionen Likes

Jennifer Lopez präsentierte auf einem verführerischen Bikini-Foto in ihrem neuesten Instagram-Post drei personalisierte Diamanten-Erkennungsmarken der bei Prominenten beliebten Kultmarke Mini Mini Jewels und erhielt dafür 4 Millionen Likes. Die drei Anhänger, die auf den reizvollen Strandfotos zu sehen sind, sind aus 14 Karat Gelbgold und ergeben an zwei übereinander hängenden Ketten ihre Initialen JLo.

MINI MINI JEWELS

Die Edelschmuck-Marke Mini Mini Jewels wurde von Tracey Kahn gegründet und zelebriert Individualität und Luxus im Alltag, mit dem Ziel, zu inspirieren und zu stärken. Die charakteristischen filigranen Schmuckstücke können kombiniert und übereinander getragen werden, um eine ganz individuelle Geschichte zu erzählen: von Sternzeichen und Initialen bis hin zu Glückszahlen und persönlichen Symbolen.

MMJ ist ein beliebtes Styling-Label von Prominenten und so genannten Tastemakern, darunter Jennifer Lopez, Taylor Swift, Meghan Markle, Mila Kunis, Ashley Benson, Vanessa Hudgens, Reese Witherspoon, Meghan Markle und Emma Stone.

Alle MMJ-Kollektionen zeichnen sich durch ihre exquisite Qualität aus und bestehen aus reinem, 14-karätigem Gold sowie Diamanten, Edelsteinen und Halbedelsteinen. Jedes Schmuckstück wird in sorgfältiger Arbeit in den USA in unserem Atelier in Los Angeles, Kalifornien, gefertigt.

