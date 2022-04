STEX GmbH

Krieg in der Ukraine: Jetzt helfen mit STEX

Bild-Infos

Download

Straubing (ots)

Wir alle sind jeden Tag aufs Neue von den Bildern und Nachrichten aus der Ukraine schockiert. Wie können wir helfen? Das Speditionsunternehmen STEX setzt sich in Odesa dafür ein, Versorgungsengpässe zu überbrücken. Für die humanitäre Hilfe vor Ort benötigt es dringend Geld- und Sachspenden.

STEX kennt die Situation vor Ort

"Wir sind seit Anfang 2021 in Odesa tätig, wir betreiben eine Niederlassung dort und beschäftigen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", erklärt Sandra Wieland, Koordinatorin für die Ukraine-Hilfe von STEX. "Dadurch kennen wir die Situation vor Ort sehr gut. Wir können einschätzen, was die Menschen gerade benötigen und arbeiten mit lokalen Unterstützern und Hilfskräften zusammen. Denn die Menschen, die dort leben, wissen am besten, was gebraucht wird."

Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben den Krieg hautnah. Und nicht nur sie, sondern alle Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe, da nicht nur die Angriffe und Zerstörungen, sondern auch die Versorgungsengpässe für großes Leid sorgen. Durch die Nähe zu Odesa hat sich das Unternehmen sofort dafür entschieden, Spenden aus Deutschland in die Region zu fahren.

Geld- und Sachspenden gesucht

"Geldspenden sind effektiver und flexibler als Sachspenden, da sie immer exakt für die akut benötigten Hilfsmittel eingesetzt werden können", so Koordinatorin Wieland. Geldspenden können unkompliziert per PayPal oder Kreditkarte gezahlt werden. "Selbstverständlich freuen wir uns aber auch über Sachspenden."

Auf der Homepage von STEX findet sich eine aktuelle Bedarfsliste für Sachspenden, sodass gezielt das gespendet werden kann, was wirklich hilft. Auch eine Amazon-Wunschliste macht das Spenden einfacher. Als Express-Speditionsunternehmen hat STEX die nötigen Fahrzeuge, mit denen die Sachspenden nach Odesa gefahren werden.

Mehr Informationen zur STEX Ukraine-Hilfe: www.stex-gmbh.com/de/ukraine-hilfe

Über STEX:

Die Express-Spedition STEX wurde 2017 gegründet und kümmert sich um mehr als 2.500 Kunden. Das Unternehmen ist auf Sonder- und Direktfahrten europaweit spezialisiert und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine der führenden Express-Speditionen in Deutschland und Europa zu werden.

Original-Content von: STEX GmbH, übermittelt durch news aktuell