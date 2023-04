GWM

Unterstützt durch das Forest Ecosystem startet GWM Sprints auf der Bahn der neuen Energien

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich besuchten mehr als 300 Medienjournalisten und Handelsvertreter aus über 60 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt während ihrer Teilnahme an der Auto Shanghai 2023 das GWM R&D Center in Baoding, China, um mehr über die innovativen Errungenschaften von GWM in den Bereichen Forest Ecosystem (Waldökosystem) und intelligente neue Energiefahrzeuge (NEVs) zu erfahren.

Die Besuchergruppe machte einen Rundgang durch das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Wasserstoffenergie, das Windkanallabor, das NVH-Labor (NVH steht für „Noise, Vibration, and Harshness", also Lärm, Vibration und raue Bedingungen) und andere dortige Einrichtungen. Die von GWM präsentierten innovativen Technologien, Fahrzeugtests und der Designstil stießen bei Journalisten auf großes Interesse, die sich in hitzigen Diskussionen mit dem Technikteam von GWM engagierten.

Die Vertriebsvertreter in der Besuchergruppe äußerten große Vorfreude auf das künftige GWM-Layout in ihren Ländern. „Hier habe ich die stete Bekenntnis von GWM zu Technologie und Qualität erlebt, aber auch die zahlreichen fortschrittlichen neuen Energietechnologien waren beeindruckend. Wir hoffen, das Bestellvolumen der NEVs von GWM in Zukunft zu steigern", sagte ein Vertriebsvertreter aus Europa.

Während des Besuchs erläuterte der technische Leiter von GWM ausführlich den Aufbau des FuE-Zentrums und den gesamten Entwicklungsprozess von Fahrzeugen.

Das GWM R&D Center umfasst eine Fläche von 250.000 m² mit einer Gesamtinvestition von 5 Mrd. CNY. Es verfügt über ein komplettes FuE-System und einen Produktentwicklungsprozess mit Einrichtungen für Produkt-FuE, Styling, technisches Design, Produktversuchsproduktion und -prüfung sowie andere technische Bereiche, wodurch die Produktverifizierung und technologische FuE stark unterstützt werden.

Tatsächlich hält GWM immer an dem FuE-Konzept fest, „präzisen Input für das Streben nach Branchenführerschaft" in zukunftsweisende Technologien zu nehmen. Im vergangenen Jahr stiegen die FuE-Investitionen von GWM auf 12,181 Milliarden CNY, was einem Anstieg von 34,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im NEV-Bereich verfügte GWM über 1.966 Patentanmeldungen und 1.650 Patentautorisierungen, was einer Steigerung von 51,11 % bzw. 80,53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf der Auto Shanghai 2023 feierte das erste Modell von GWM mit Hi4-Technologie (Hybrid Intelligent 4WD, also hybrides intelligentes Allradfahrzeug) seine weltweite Premiere.

Die herausragenden Errungenschaften von GWM sind das Ergebnis seines Forest-Ecosystem-Layouts. Mit dem Komplettfahrzeuggeschäft als Kern integriert GWM Forest Ecosystem neue Energie, Intelligenz und andere verwandte Technologiebranchen, um ein Ökosystem mit Interaktionen zwischen verschiedenen Arten und mit kontinuierlicher Weiterentwicklung zu realisieren. Es spiegelt die zentrale Wettbewerbsfähigkeit von GWM im Zeitalter intelligenter NEVs wider.

Derzeit hat GWM ein vollständiges Wertschöpfungskettenlayout von „Solarenergie – Batterie – Wasserstoffenergie – Fahrzeugantrieb" in NEVs etabliert. Insbesondere im Bereich der Fahrzeugantriebe hat das Unternehmen seine Entwicklungspläne für Hybrid-, reine Elektro- und Wasserstoffantriebstechnologien festgelegt und umgesetzt. Auch in puncto Intelligenz verfügt GWM über viele technische Reserven wie intelligentes Fahren, intelligente Dienste und intelligente Cockpits.

In Zukunft wird GWM technologische Innovationen vorantreiben und kontinuierliche Antriebskräfte für seine neuen Energien und seine intelligente strategische Transformation bereitstellen. Durch Forest Ecosystem befähigt wird GWM den Verbrauchern ein Erlebnis bieten, in dem außergewöhnliche Leistung und kohlenstoffarme Umweltfreundlichkeit kombiniert werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2064764/image_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unterstutzt-durch-das-forest-ecosystem-startet-gwm-sprints-auf-der-bahn-der-neuen-energien-301810357.html

Original-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell