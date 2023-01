GWM

Globaler Rückblick auf 2022: GWM erweitert seine globale Präsenz mit dem Forest Ecosystem

Am 16. Januar wurde ein Dokumentarfilm über GWM ausgestrahlt, in dem die Vorteile von GWM in den Bereichen Hybrid, Energiebatterien, Intelligenz und seine globale strategische Ausrichtung dargestellt wurden.

Im Jahr 2022 hat GWM die Globalisierungsstrategie über das Forest Ecosystem kontinuierlich vorangetrieben, selbst angesichts der anhaltenden Auswirkungen von Faktoren, die den globalen Automobilmarkt belasten, wie Lieferkettenengpässe und die Epidemie.

Das Forest Ecosystem, das auf neuer Energie und Intelligenz basiert, hat einen einzigartigen systematischen Vorteil. Jack Wei, Vorsitzender von GWM, erwähnte in dem Dokumentarfilm, dass GWM das FuE-Konzept der „präzisen Investition und des kontinuierlichen Strebens nach führender Technologie" beibehält. Im Jahr 2022 hat GWM die Investitionen in technologische Forschung und Entwicklung in das Forest Ecosystem weiter erhöht. Die Gesamtinvestitionen in den ersten drei Quartalen beliefen sich auf über 8,5 Milliarden CNY und stiegen damit um mehr als 64 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Technologie in diesem Ökosystem, die GWM jahrelang akkumuliert hat, trägt weiterhin Früchte. GWM hat eine Produktmatrix für alternativ angetriebene Fahrzeuge entwickelt, darunter hybride Elektrofahrzeuge (HEVs), Plug-in-Hybridelektrofahrzeuge (PHEVs) und elektrische Fahrzeuge (EVs), um die unterschiedlichen Anforderungen der globalen Märkte zu erfüllen. Im Jahr 2022 veröffentlichte HAVAL, die SUV-Marke von GWM, offiziell die Strategie für alternativ angetriebene Fahrzeuge und führte Hybridmodelle in mehreren Märkten ein, darunter Australien, Chile, Pakistan, Südafrika, Thailand und Brasilien, die von den Märkten und Verbrauchern sehr gut angenommen wurden.

Darüber hinaus hat GWM seine Präsenz im Bereich Luxusfahrzeuge mit alternativem Antrieb (Luxus-NEVs) erweitert. GWM WEY, eine Marke für hochwertige intelligente NEVs, hat die Modelle Coffee 01 und Coffee 02 herausgebracht, die Luxus und hochentwickelte Technologie kombinieren. Mit diesen Modell möchte GWM den europäischen Markt für NEVs entwickeln. Der WEY Coffee 01, ausgestattet mit dem HPilot-System, einem hochmodernen Smart-Driving-Assistenzsystem, hat eine Sicherheitsbewertung von fünf Sternen von der Euro NCAP erhalten. GWM TANK, die Offroad-SUV-Premiummarke, hat das HEV-Modell TANK300 und das HEV/PHEV-Modell TANK500 auf den Markt gebracht, womit das Unternehmen die elektrischen Transformation der Branche anführt.

Darüber hinaus hat GWM durch die Nutzung des Forest Ecosystem auch einen systematischen Vorteil im Bereich Wasserstoffantrieb erlangt. Das Unternehmen hat ein integriertes Lieferkettenökosystem für Wasserstoff aufgebaut, das Produktion, Lagerung, Transport und Befüllung umfasst. Was die Entwicklung der Wasserstoff-Energie betrifft, so hat GWM insgesamt 2,5 Mrd. CNY in Wasserstoff-Batterie-Fahrzeuge investiert, um diese in die Massenproduktion zu bringen.

GWM setzt die anspruchsvollsten Kriterien an die Qualität und Technologie seiner Produkte. Das Unternehmen verfüge bereits über Kerntechnologiereserven und Lieferkettenkapazitäten in den Bereichen neue Energien und Intelligenz und habe sich durch bedeutende Spitzeninvestitionen einen Vorsprung verschafft, so Jack Wei.

Er sagte auch, dass die neue Energie und intelligente Technologie ein enormes Wachstumspotenzial für GWM mit sich bringe. Mit „ONE GWM" als Kernstrategie wird das Unternehmen die Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Zukunft erhöhen, um die Transformation zu einem globalen Unternehmen für intelligente Technologie zu beschleunigen.

