GWM

GWM Global Smart Plant ermöglicht neue Energieumwandlung und -veredelung

Baoding, China, 7. Dezember 2022 (ots/PRNewswire)

Vor Kurzem besuchten mehr als 200 globale Vertriebspartner aus mehr als 50 Ländern und Regionen das Werk GWM Rayong in Thailand, um umfassendes Wissen über seine Errungenschaften in der intelligenten Fertigung und modernen Technologien zu erhalten.

Die Besuchstour umfasste vier Produktionsbetriebe innerhalb des Fertigungsprozesses, nämlich Stanzen, Schweißen, Lackieren und Endmontage. Die Mitarbeiter vor Ort gaben den Vertriebshändlern eine detaillierte Einführung in umweltfreundliche Techniken, intelligente Fertigungskapazitäten und Vollprozessverfahren in der Fahrzeugherstellung. Die digitale und intelligente Leistung der Anlage beeindruckte die Vertriebshändler.

Ein Vertriebspartner aus Australien erklärte, dieser Besuch habe ihm dabei geholfen, die fortschrittliche Stärke von GWM besser zu verstehen. Er selbst würde die Zahl der Bestellungen von Modellen bei der GWM erhöhen und hätte mehr Vertrauen in die Werbung für Produkte und Dienstleistungen für die Nutzer.

Das GWM-Werk Rayong, das eine Fläche von 658.800 Quadratmetern abdeckt, ist mit einem kompletten Fahrzeugherstellungsprozess ausgestattet, der die Produktion von Modellen mit neuartiger Energienutzung wie HEV, PHEV und BEV sowie von ICE-Modellen in derselben Anlage ermöglicht. Im September 2022 rollte das zehntausendste New-Energy-Fahrzeug in diesem Werk vom Band. Nach der Lieferung des HAVAL H6 HEV an die Nutzer würdigten diese seine feine handwerkliche Verarbeitung und die intelligente technische Konfiguration.

Nach dem Fertigungskonzept „Intelligence, Safety and Green" ist das Werk mit neuen automatischen Fertigungsanlagen sowie einer Vielzahl von hochmodernen und intelligenten Geräten wie intelligenten Robotern und computergesteuerten Systemen ausgestattet. Die Werkstatt für Schweiß- und Montageverfahren ist ein gutes Beispiel. GWM setzt mehr als 40 FANUC-Roboter ein, die beim Herstellungsprozess zusammenarbeiten, um die Genauigkeit des Schweißens und die Langlebigkeit von Karosserien aus hochfestem Stahl zu gewährleisten, die die Herstellung von hochwertigen und globalen Produkten des Unternehmens stark unterstützen.

Neben der Verbesserung der Leistungsfähigkeit intelligenter Fertigung hat GWM seine Investitionen in F&E weiter erhöht. Basierend auf dem Konzept der „präzisen Investition zur Verfolgung der Branchenführerschaft" investierte GWM in den ersten drei Quartalen 2022 8,544 Mrd. CNY, was einem Anstieg von 64,74 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Investition deckt die Bereiche des gesamten Fahrzeugs, grundlegende Bestandteile, neue Energien und intelligente Forschung und Entwicklung ab und soll dem Unternehmen dabei helfen, bei technologischen Durchbrüchen eine Führungsrolle einzunehmen.

GWM hat mit seinen intelligenten Produkten, die auf den globalen Markt ausgerichtet sind und hohe Standards erfüllen, eine hervorragende Vertriebsleistung erzielt. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 verkaufte GWM insgesamt 902.521 Fahrzeuge. Die Anzahl der mit neuartigen Energien angetriebenen Modelle stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,95 %, und der Anteil intelligenter Fahrzeuge stieg auf 85,84 %.

In Zukunft wird GWM die Anwendung intelligenter Technologien verstärken und seine strategische Bereitstellung neuer Energien auf der ganzen Welt mit intelligenten Fertigungskapazitäten ausweiten, die die Bedürfnisse der Nutzer besser erfüllen können. Das Unternehmen wird für globale Nutzer umweltfreundlichere, intelligentere und qualitativ hochwertigere Produkte anbieten.

