Neues Modell von GWM PICKUP auf dem chinesischen Markt eingeführt

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 22. März wurde auf dem chinesischen Markt der Jingangpao, das neue Modell von GWM PICKUP, in der Stadt Chengdu in China eingeführt. Er zog Aufmerksamkeit von Medien und Verbrauchern auf sich.

Während der Markteinführung wurden das Erscheinungsbild, die Mittelkonsole, das Lenkrad und andere Details des Jingangpao (für den chinesischen Markt) per Livestream präsentiert. Das berühmte chinesische Auto-Medium „Tencent Auto" nannte ihn „ein neues Modell mit großer umfassender Stärke".

GWM hat das Modell GWM POER und Unterserien auf den Markt gebracht, die alle auf gute Resonanz bei den Verbrauchern gestoßen sind. Das Modell Jingangpao (für den chinesischen Markt) gilt dabei als erfolgreichstes Modell. Seine praktischen Funktionen und Vorteile wurden im Rahmen der Markteinführung dargelegt.

Als PICKUP der neuesten Generation führt der Jingangpao (für den chinesischen Markt) jetzt in vielerlei Hinsicht die Trends auf dem Markt an. Das Außendesign, der Raum und die Konfiguration wurden allesamt verbessert und erneuert.

Mit einer einfachen, aber glatten Kontur und einer guten Integration von geraden Linien und Kurven steht er für ein ausgeprägtes Design. Neben den klassischen Elementen des GWM POER verfügt das Frontdesign des Jingangpao (für den chinesischen Markt) über ein großes Wabengitter, das ihm eine ansprechende visuelle Wirkung verleiht. Das „verträumte Blau" dieses Modells spiegelt seine Vitalität und Trendigkeit wider.

Das neue Modell ist sehr geräumig und bietet den Verbrauchern damit mehr Komfort. Sein Kofferraum kann beispielsweise einen hocheffizienten und bequemen Transport zum Umzug, zum Camping oder zur Lieferung von mittelgroßen oder großen Regalen gewährleisten.

Selbst bei voller Beladung beim Fahren liefert der Jingangpao (für den chinesischen Markt) noch eine gute Leistung. Es ist mit einer ausgereiften Leistungskombination aus 2,0T-Motor und 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. So kann er verschiedene Straßenbedingungen wie Steigungen und Senken problemlos bewältigen. Die hervorragende Leistung bietet den Verbrauchern ein hervorragendes Fahrerlebnis.

Im Hinblick auf die Konfiguration konzentriert sich der Jingangpao (für den chinesischen Markt) auf die Anwendung intelligenter Technologien, darunter automatisches Parken, automatische Klimaanlage, schlüsselloser Start sowie Tempomat. Bei Langstreckenfahrten kann der Fahrer bei gutem Straßenzustand das Gaspedal loslassen, nachdem er die Geschwindigkeit eingestellt hat, und das Fahrzeug fährt automatisch mit einer sicheren Geschwindigkeit weiter.

Die Markteinführung des Jingangpao (für den chinesischen Markt) wird dazu beitragen, das bisherige Image von Pickup-Trucks als normale Lastwagen zur Beförderung von Fracht zu ändern und die Mission von GWM PICKUP, „Pickups weltweit populär zu machen", Realität werden zu lassen.

Der Jingangpao (für den chinesischen Markt) wird voraussichtlich in diesem Jahr auf vielen Märkten wie Saudi-Arabien und Chile eingeführt werden und bald auch auf dem Weltmarkt beliebter werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782516/GWM.jpg

