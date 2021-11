GWM

GWM erhält mehr als 6.000 Vorbestellungen für ORA GOOD CAT innerhalb von 48 Stunden nach seiner Einführung in Thailand

Am 14. Oktober erhielt GWM in Thailand innerhalb von 48 Stunden nach dem Vorverkauf mehr als 6.000 Bestellungen für ORA GOOD CAT und gab am 29. Oktober dessen offizielle Markteinführung bekannt.

ORA GOOD CAT ist das erste Modell, das auf der GWM-Doppeltechnologieplattform "L.E.M.O.N + Coffee" basiert und zu einem der Hauptmodelle der Marke ORA geworden ist.

Mit seinen glatten Linien wirkt der ORA GOOD CAT rund und voll, was ihn unverwechselbar macht. Seine LED-Scheinwerfer sind rund und sehen so niedlich aus wie Katzenaugen. Die beiden Farben kontrastieren, wie z.B. die Kombination von Grün und Weiß, Rot und Schwarz, sowohl im Aussehen als auch in der Inneneinrichtung, was sie retro und trendy macht.

Der ORA GOOD CAT verfügt über ein intelligentes, integriertes 3-in-1-Elektroantriebssystem, das sich durch eine stärkere Energiespeicherkapazität und eine höhere Ladeeffizienz auszeichnet und die Reichweite und Ladegeschwindigkeit effektiv verbessert. Wenn Sie es eilig haben und vergessen, vorher zu laden, kann dieses System eine Batterie mit einer Reichweite von 100 km in 12 Minuten aufladen.

Der Akku kann innerhalb von 30 Minuten 30-80 % seines Ladezustands erreichen und hat bei voller Ladung eine maximale Reichweite von 500 km.

Der ORA GOOD CAT ist mit intelligenteren und sichereren Konfigurationen ausgestattet, die das Fahren noch benutzerfreundlicher machen. Er ist mit feinen Ledersitzen ausgestattet, und die Höhe des Sitzes und die Neigung der Rückenlehne können frei eingestellt werden. Außerdem verfügt er über drei Sitzspeicher, die schnell aktiviert werden können, um sich den unterschiedlichen Fahrgewohnheiten der Nutzer anzupassen.

Bemerkenswert ist, dass der Fahrersitz sogar eine Massagefunktion hat, wenn der Fahrer müde ist.

Dann gibt es noch die Sicherheitsassistenz-Konfigurationen. Der ORA GOOD CAT ist mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler ACC und einem 360-Grad-Panoramabildsystem ausgestattet. Wenn der Benutzer auf einer verstopften Straße in der Stadt unterwegs ist, ermöglicht ihm die oben genannte Funktion eine klare Sicht auf seine Umgebung. Er kann sich automatisch bewegen, um einem vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen, je nach Straßenbedingungen in Echtzeit, und bei Bedarf intelligent abbremsen. Dadurch wird nicht nur die Fahrsicherheit des Benutzers gewährleistet, sondern auch die Ermüdung bei längeren Fahrten gemindert.

Die Geburt von ORA GOOD CAT bedeutet, dass GWM eine stetige Entwicklung im Bereich der neuen Energien mit der Unterstützung der Dual-Plattform-Technologie erreicht hat.

Noch vor der Markteinführung des ORA GOOD CAT in Thailand hat die Marke ORA bereits mehrere Modelle auf der IAA Mobilität 2021 vorgestellt und offiziell angekündigt, dass sie im Dezember dieses Jahres zum Vorverkauf in Europa erhältlich sein werden.

Dong Yudong, CEO der Marke ORA, sagte auf der Overseas Distributors Online Conference 2021, dass GWM über die kompletteste BEV-Lieferkette und den größten Produktionsumfang verfüge, und dass die Produktversorgung und die Kostenvorteile von GWM ORA bei der Eroberung des globalen Marktanteils stark unterstützen würden.

