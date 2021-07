GWM

Lure International Championship mit dem GWM POER geht zu Ende, das Fahrzeug eignet sich für alle Lebenslagen

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 16. Juli wurde der erste Durchgang der Meisterschaft für Köderfischen mit der Fahrzeugmarke GWM POER (Lure International Championship) 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die Meisterschaft weckte das Interesse zahlreicher hochqualifizierter Kandidaten für Köderfischen sowie verschiedenster Zuschauer. Mehr als 350 Medien berichteten von dem Event, das live über das Internet gestreamt wurde, und die Meisterschaft wurde zu einem Hit. Das Köderfischen kommt ursprünglich aus Nordamerika und hat sich nach 40 Jahren zu einem weltweit beliebten Leistungssport entwickelt, der bei Angelfans sehr beliebt ist. Die Köderfischer müssen professionelle Ausrüstung und Anglerboote transportieren, die Anreise geht oft durch Berge und Wasser. Geländegängige Pickups, die viel ziehen und laden können, sind daher für sie ein Muss. Der unabhängige und offene Kofferraum des GWM POER ist perfekt zum Aufladen von Material und kann ein auch ein Anglerboot überall leicht ziehen. Der GWM POER kann kontinuierlich in 700 mm hohem Wasser stehen und ist für das Anglerfans das ideale Produkt. GWM POER sponsert seit zwei Jahren die Lure International Championship. Das Fahrzeug erfreut sich großer Beliebtheit unter Köderfischern. Als Smart-Safety-Pickup der nächsten Generation verfolgt der GWM POER einen benutzerzentrierten Ansatz und ist auf verschiedene Gruppen ausgelegt, was das Produkt zu einem intimen Begleiter für alle Lebenslagen macht. Neben dem Köderfischen eignet sich der GWM POER auch für acht weitere Outdoor-Sportarten auf der ganzen Welt, beispielsweise für Cross-Country-Aktivitäten, Expeditionen und Camping, wo sich seine unübertroffene Leistung in allen Situationen als nützlich erweist und seinen weltweiten Nutzern unendliche Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Lebenslagen bereithält. Dank seiner drei Differentialsperren, des Crawling-Modus, der Funktion zum Drehen auf der Stelle, 7 verschiedenen Gelände-Fahrmodi und anderer umfassender Off-Road-Geräten hat der GWM POER im Rahmen der Mount Everest Elevation Survey auch schlechte Straßen mit Leichtigkeit bewältigt. Er wurde dabei im Regen, Schnee, Nebel und in anderen schwierigen Wetterlagen getestet. Der GWM POER überquerte die Schnee- und Eisstraßen auf dem Kya Wu Lha-Pass auf 5.200 Metern über dem Meeresspiegel, fuhr durch 108 Kurven im Mount Everest-Nationalpark und zollte damit dem Geist der Kletterer Tribut. GWM POER lud die bekannten Kommentatoren Ahmed Al Shehri und Hani Daghustani dazu ein, durch die Oasen, Wüsten und Burgen von Saudi-Arabien zu fahren, um seine kraftvolle Verkehrsfähigkeit und seine Abschlepp- und Ladekraft des Fahrzeugs unter exotischem Charme in Augenschein zu nehmen. Der GWM POER kombiniert eine starke Fahrzeugkarosserie, intelligente Technologie und Hardcore-Leistung mit hoher Sicherheit und stellt mit Zelten und Motorrädern in Südafrika die vielfältigen Dimensionen des Lebens wieder her und verknüpft die Emotionen der Benutzer durch die Integration szenariobasierter Aktivitäten und Lebenslagen. In Zukunft wird der GWM POER auch durch eine Reihe von gesponserten gemeinsamen Aktivitäten in den Bereichen Meeresfischen, Radfahren und Camping vollständig in die südafrikanische Pickup-Kultur integriert werden. Seit seiner Einführung wird der GWM POER bereits von Zehntausenden genutzt und ist auf dem Markt sehr beliebt. Das Fahrzeug hat nacheinander den chilenischen Preis als "Bester Pickup des Jahres", als "Auto des Jahres" der Medienbehörden in Australien und Neuseeland sowie andere maßgebliche Auszeichnungen gewonnen. In Zukunft wird GWM POER seine Produkte weiter optimieren, seine Nutzungsszenarien überarbeiten und ein cooleres Produkterlebnis für Benutzer auf der ganzen Welt schaffen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580196/GWM.jpg

