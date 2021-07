GWM

Als intelligenter Pickup-Truck der neuen Generation wird der GWM POER von den Medien gelobt

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich fand in Australien, Neuseeland und anderen Orten der Welt die Testfahrtveranstaltung für mehrere GWM-Modelle statt, die viele Offroad-Enthusiasten anlockte, die vor Ort waren. GWM POER hat einen guten Ruf unter den vielen Fachleuten und maßgeblichen Medien aufgrund seines atemberaubenden Außendesigns, des ausgezeichneten und reibungslosen Antriebssystems und der hervorragenden intelligenten Technologie.

Nach dieser Testfahrt lobte Carsales, ein maßgebliches australisches Medium, den GWM POER unter den Aspekten des modernen Erscheinungsbildes, des vielseitigen Fahrerassistenzsystems und des branchenführenden ferngesteuerten Airbags und fügte hinzu, dass dieses Modell von ANCAP, einer unabhängigen Sicherheitsbehörde, nach den neuen Standards im Jahr 2021 eine Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung erhielt. Wheels bewertete den GWM POER als perfekte Wahl für Pickup-Fans mit seiner herausragenden Offroad-Performance, seinem luxuriösen und exquisiten Innendesign und seiner hohen Kostenleistung. Laut Motoring hat der GWM POER Pickup-Truck, der auf Basis der neuesten Plattform von GWM entwickelt und gestaltet wurde, das traditionelle Image-Paradigma von zweireihigen multifunktionalen Pickup-Trucks über den Haufen geworfen und zeichnet sich durch Aussehen, Sicherheit, Komfort und Leistung aus, was eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf australische Verbraucher ausübt.

Der Grund, warum GWM POER so oft ausgezeichnet wurde, ist, dass er eine präzise Forschung zur Benutzererfahrung gibt. GWM POER, als ein Weltklasse-Produkt, das durch die Integration von GWMs Top-Ressourcen rund um den Globus gebaut wurde, hat nicht nur eine hohe Ladekapazität, sondern verfügt auch über ein neues intelligentes Design. Dieses Modell hat eine perfekte Konfiguration, um alle Anforderungen der Besitzer zu erfüllen. Die Größe des Fahrzeugaufbaus ist so wünschenswert, dass die Besitzer ihre Zelte, Motorboote und Fahrräder mitnehmen können, wenn sie einen Ausflug machen. Die supergroße Kabine erlaubt es dem Besitzer, sich während der langen Fahrt nach Belieben auszustrecken, während die weichen Ledersitze extremen Komfort bieten. Der NVH-Wert auf SUV-Niveau, der mit dem von Luxusmarken vergleichbar ist, gibt den Besitzern die Möglichkeit, die Musik zu genießen oder sich frei zu unterhalten, ohne sich über den Lärm außerhalb der Kabine bei Fahrten in belebten Städten Sorgen machen zu müssen. Ausgestattet mit der goldenen Antriebsstrang-Kombination 2.0T+8AT und vier All-Terrain-Fahrmodi (Standard/Commerce/Sports/4L) ist der GWM POER kompetent genug für seine Besitzer, um auf schlammigen Schotterstraßen zum Campen zu fahren oder durch Wüsten zum Abenteuer zu galoppieren. Zusätzlich ermöglicht der Einsatz von Sprachsteuerung, L2-Level-Automatik, 360 Around View Monitor und anderen intelligenten Technologien den Besitzern eine neue Art des intelligenten Reisens, die mehr Szenarien für das Fahren von Pickups im täglichen Leben eröffnet.

Die herausragende Produktstärke hat ein solides Fundament für die Globalisierung von GWM POER gelegt. In Zukunft wird verstärkt in die Forschung und Entwicklung von GWM POER investiert werden. Mit dem Ziel, ein Pickup-Truck zu sein, der die Kunden zufrieden stellt, wird GWM POER weiterhin den globalen Verbrauchern ein qualitativ hochwertigeres Reiseerlebnis bieten und chinesische Pickups auf der ganzen Welt beliebt machen.

