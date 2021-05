GWM

GWM veranstaltet Marathonlauf in der Smart Factory, demonstriert die Stärke der intelligenten Fertigung

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 16. Mai fiel der Startschuss für den Great Wall Motor Smart Factory Marathon 2021 am Hauptsitz von GWM im Dawangdian Science and Technology Industrial Park von Baoding, China. Es handelt sich um den ersten und einzigen Marathonlauf weltweit, der in einer Fabrik stattfindet, und 5.000 Marathon-Enthusiasten aus aller Welt haben an dem Wettbewerb teilgenommen.

Unter dem Motto "Free Running" führte die Laufstrecke durch den High-Speed Circuit des Xushui Werks, der intelligenten Fabrik von GWM für Luxusautomobile, sowie zu den Stanz-, Schweiß- und Montagewerkstätten, und bot den Teilnehmern ein einzigartiges Marathon-Erlebnis. Die 30­Milliarden-RMB teure Xushui-Fabrik wurde 2017 in Betrieb genommen. Innovative Informationstechnologien, einschließlich Big Data und IoT, kommen in der Fabrik zum Einsatz. Große, flexible Roboterarme und vollautomatische, intelligente Produktionslinien zeugen von der Leistungsfähigkeit und der Stärke der industriellen Technologie und Fertigung von GWM. In der Qualitätskontrolle hat die Quote für die fehlerlose Produktion der Produktionslinie 100% erreicht und bei der Qualitätsüberwachung beträgt die Erfolgsquote 99,79%. Das in der Xushui Factory produzierte 7DCT-Getriebe hat viele wichtige internationale Auszeichnungen gewonnen; unter anderem kamen es unter die "Top 10 Transmissions in the World" und erhielten den "Innovation and Development Project Award" auf dem International Automotive Congress. Beim Wettbewerb leistete GWM zudem Pionierarbeit durch seinen Einsatz von Servicerobotern: Spitzentechnologien wie unbemannte Lotsenfahrzeuge, automatisch folgende lasttragende Roboter, intelligente mobile Versorgungsstationen und automatisierte Tempomacher stellten den Läufern spielerisch den Reiz der intelligenten Fertigung in China vor.

GWM verfolgt seine Globalisierungsstrategie weiter und hat intelligente Fabriken in Russland, Thailand, Indien und anderen Ländern gebaut. Das Unternehmen arbeitet dabei nach einem "12+5"-Produktionssystem, das aus 12 Vollprozess-Fahrzeugproduktionsstätten und 5 KD-Fabriken besteht, und bringt so die intelligente Technik von GWM in die Welt. Um sein Ziel zu erreichen, weltweit zu einem wichtigen Unternehmen in der Mobilitätstechnologie zu werden, hat GWM darüber hinaus drei innovative Technologieplattformen namens "L.E.M.O.N", "TANK" und "COFIS Intelligence" entwickelt. Diese Plattformen sind jeweils auf neue Energien und autonome Fahrtechnologien spezialisiert und sollen das Automobil zu einem intelligenten Partner für die Mobilität der Zukunft machen.

Der Smart Factory Marathon 2021 verkörpert das Motto von GWM "making progress every day" - gleich einem Marathonläufer. Auch GWM durchläuft seit über dreißig Jahren eine Entwicklung, die einem Marathon gleichkommt: Das Unternehmen schreitet mit Mut voran und gibt niemals auf und hat sich die Werte Innovation, mentale Flexibilität und Energie zu eigen gemacht. Die Entwicklung neuer intelligenter Technologien gehören zu den Zukunftsplänen von GWM, um Fahrern auf der ganzen Welt mit dienen, wobei der Fokus auf Produkte hoher Qualität liegt.

