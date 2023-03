Miral

Miral verkündet die mit Spannung erwartete Eröffnung von SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi am 23. Mai 2023 an

Abu Dhabi, Vae, 24. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der Marine Life-Themenpark der nächsten Generation wird am 23. Mai 2023 eröffnet und bietet acht einzigartige und immersive Bereiche, die den Gästen zeigen, wie sie mit dem Ozean verbunden sind und wie der Ozean uns alle miteinander verbindet

Die Lebensräume der Tiere in den einzelnen Bereichen wurden von führenden Tierpflegespezialisten, Wissenschaftlern und Ingenieuren unter Einsatz modernster Technologien und unter Berücksichtigung des Tierschutzes so gestaltet, dass sie eine natürliche Umgebung nachbilden und nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Besucher ein intensives Erlebnis darstellen.

Hier ist ein erster Blick auf SeaWorld Abu Dhabi und die faszinierende Reise durch die Geschichte von „One Ocean", die die Gäste auf ein immersives Abenteuer durch acht verschiedene Welten führt, beginnend mit „Abu Dhabi Ocean" und weiter zu „One Ocean" (Vereinter Ozean), bevor sie „MicroOcean" (Mikro Ozean), „Endless Ocean" (Endloser Ozean), „Tropical Ocean" (Tropischer Ozean), „Rocky Point" (Küstengegend im pazifischen Nordwesten der USA) und die arktischen und antarktischen Welten des „Polar Ocean" (Polarmeeres) entdecken.

Miral, Abu Dhabis führender Schöpfer von immersiven Reisezielen und Erlebnissen, gab heute bekannt, dass SeaWorld Abu Dhabi seine Türen am 23. Mai 2023 für die Öffentlichkeit öffnen wird. Der Marine Life-Themenpark der nächsten Generation wird eine fesselnde „One Ocean"-Geschichte erzählen, die die Zusammenhänge zwischen dem Leben auf der Erde und unserem Ozean aufzeigt. SeaWorld Abu Dhabi wird in acht einzigartigen Themenwelten fesselnde und familienfreundliche Erlebnisse bieten, mit hautnahen Tierbegegnungen, aufregenden Fahrgeschäften, inspirierender Unterhaltung sowie unübertroffenen Kulinarik- und Einkaufserlebnissen.

In Zusammenarbeit zwischen Miral und SeaWorld Parks & Entertainment können die acht Welten von SeaWorld Abu Dhabi auf fünf Innenebenen erkundet werden, die eine Fläche von etwa 183.000 m2 umfassen, wobei der Bereich „Endless Ocean" das größte und umfangreichste Mehrarten-Aquarium der Welt beheimaten wird. Dieses innovativ gestaltete Aquarium wird mehr als 25 Millionen Liter Wasser enthalten und einen dynamischen Lebensraum für mehr als 68.000 Meerestiere bieten, darunter Haie, Fischschwärme, Mantarochen und Meeresschildkröten. Im gesamten Themenpark werden über 100.000 Meerestiere, darunter 150 Arten von Vögeln, Fischen, Säugetieren und Reptilien leben. Die Lebensräume der Tiere in jedem Bereich von SeaWorld Abu Dhabi wurden unter Verwendung modernster Technologie und höchster Standards für das Wohlergehen der Tiere gestaltet.

Der Chairman von Miral, Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, sagte: „Wir freuen uns, die Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi im Mai dieses Jahres ankündigen zu können, und sind stolz auf unsere Partnerschaft mit SeaWorld Parks & Entertainment, die es uns ermöglicht, die nächste Generation von Themenparks für Meereslebewesen nach Abu Dhabi und auf Yas Island zu bringen." Im Rahmen unseres Engagements für das Jahr der Nachhaltigkeit wird der Meerespark Sheikh Zayeds Vermächtnis und seinen tiefen Respekt für die Natur und ihre Schönheit verkörpern und eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Umweltbewusstseins und dem Schutz des Meereslebens in Abu Dhabi, den VAE und der gesamten Region spielen. Durch seine innovativen Programme und seine hochmodernen Einrichtungen zielt SeaWorld Abu Dhabi darauf ab, die nächste Generation von Naturschützern und Meereslebenswissenschaftlern zu inspirieren und gleichzeitig eine tiefere Wertschätzung für die Natur zu fördern. Die Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi markiert ein aufregendes neues Kapitel in den Bestrebungen von Yas Island und Abu Dhabi, den Tourismus zu fördern, die wirklich einzigartigen Angebote des Emirats zu präsentieren und es als erstklassiges Reiseziel weltweit zu positionieren."

Die Meereslebensräume der nächsten Generation von SeaWorld wurden gemäß den von der Association of Zoos and Aquarium (AZA) und der Organisation American Humane festgelegten Standards entwickelt und verfügen über modernstes Design und eine Technologie, die es Tieren ermöglichen wird, in dynamischen Lebensräumen neben anderen Fischen, Vögeln und Tieren so zu leben, wie sie es in der Natur tun würden. Andere Bereiche wurden so gestaltet, dass sie für das Wohlergehen der Tiere flexibel sind und es dem Tierpfleger-Team von SeaWorld Abu Dhabi ermöglichen, soziale saisonale Muster für Tiere, wie z.B.das Walross, nachzubilden. Einzigartige Systeme wie das Advanced Animal Lighting System (AALS), das Tag/Nacht- und jahreszeitliche Lichtzyklen nachbildet und gleichzeitig die gesundheitlichen Vorteile von Vollspektrumlicht bietet, und das Animal Life Support System (ALSS), das die Wasserqualität steuert, um die Vielfalt der Fische und Säugetiere, die in einer dynamischen Umgebung zusammenleben, zu unterstützen, sind einige der modernsten Einrichtungen in SeaWorld Abu Dhabi.

Der Vorsitzende von SeaWorld Parks & Entertainment, Scott Ross, teilte seine Gedanken zu diesem Anlass mit: „Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass das mit Spannung erwartete SeaWorld Abu Dhabi seine Türen sehr bald öffnen wird. Wir können nicht stolzer sein und fühlen uns geehrt, unser erstes SeaWorld außerhalb der Vereinigten Staaten mit so dynamischen und innovativen Partnern wie Miral und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu eröffnen. Nur aufgrund unserer starken Partnerschaft, der unablässigen Unterstützung und des Engagements können wir dieses unglaubliche Erlebnis auf die Insel Yas bringen. Seit Jahren arbeitet das weltbekannte Team von Tierpflegespezialisten, Wissenschaftlern und Ingenieuren von SeaWorld zusammen mit dem visionären Team von Miral, führenden Architekten und Designern an der Entwicklung eines SeaWorld-Parks der nächsten Generation. Durch die Nutzung eines grundlegenden SeaWorld-Designprinzips, das das Wohlergehen und die Pflege der Tiere in den Mittelpunkt des Designs stellt, wird SeaWorld Abu Dhabi die Standards für herausragende Leistungen in Themenparks für Meerestiere auf der ganzen Welt neu definieren. Das Ergebnis ist ein bereicherndes und immersives Erlebnis nicht nur für unsere Tiere, sondern auch für unsere Gäste. In allen acht Bereichen wird die fesselnde Geschichte von „One Ocean" durch die Gestaltung der Bereiche lebendig, die die natürlichen und dynamischen Umgebungen des Ozeans simulieren, sowie durch unterhaltsame und lehrreiche Erlebnisse, die Gäste jeden Alters dazu inspirieren, sich für die Zukunft unseres Ozeans zu interessieren."

Basierend auf der Verbindung zwischen allem Leben auf der Erde und in unseren Meeren wird SeaWorld Abu Dhabi die Gäste durch die verbindende ONE OCEAN-Geschichte führen – mit Stationen in den Tropen, den felsigen Küsten des pazifischen Nordwestens, dem Arabischen Golf, sowie dem weiten Ozean und seinen kleineren Ökosystemen entlang des Weges. In der Mitte des Parks gelegen, fungiert der One Ocean-Bereich als Portal zu den anderen Bereichen des Parks und präsentiert One Epic Ocean, eine immersive Multimedia-Geschichte, die auf einem riesigen 360 ◦ Bildschirm gezeigt wird. Der Bereich bietet auch einen Einblick in das Tierpflege-Zentrum (Animal Care Center) – das Herz von SeaWorld Abu Dhabi. Dort können die Gäste beobachten, wie Tierärzte und Tierpfleger die Tiere des Parks rund um die Uhr versorgen, routinemäßig untersuchen und bei Bedarf behandeln.

Die Besucherreise beginnt im Bereich ABU DHABI OCEAN, wo die Gäste zu den flachen Ufern des Arabischen Golfs gebracht werden, um mehr über die historische Seefahrertradition der VAE im Bereich Perlentauchen und -handel zu erfahren. Der Bereich Abu Dhabi Ocean ermöglicht den Gästen hautnahe Begegnungen mit Tieren, die im Emirat und in der Region heimisch sind. Dieser Bereich bietet mehrere gastronomische Optionen, darunter Matbakh Ummi, ein typisches Restaurant mit arabischer Küche, und beherbergt auch Einzelhandelsgeschäfte in einem Souk, der eine Hommage an das Erbe Abu Dhabis und seine tiefe Verbundenheit mit dem Arabischen Golf ist. Abu Dhabi Ocean wird auch die erste Anlaufstelle für Gäste sein, die sich für das parkweite interaktive Spiel S·E·A Guardian von SeaWorld Abu Dhabi anmelden möchten.

POLAR OCEAN beherbergt zwei einzigartige Bereiche, die Besucher von der eisigen Ausdehnung der ANTARKTIS bis hin zu der reichen, biologisch vielfältigen Tundra der ARKTIS führen und somit veranschaulichen, wie diese besonderen und extremen Umgebungen des Polarmeers ein wesentliches Kapitel der Geschichte des One Ocean darstellen. In diesen Bereichen, können Gäste das farbenfrohe Dorf Juhani und seinen Hafen bewundern, in dem das Leben am Nordpol dargestellt wird, und Walrosse bei der Erkundung ihrer dynamischen, hochmodernen Lebensräume beobachten. Der kälteste aller Bereiche wird Temperaturen simulieren, die in den Polarregionen unseres Planeten herrschen – eine Umgebung, die für Tiere wie Pinguine und Walrosse bestens geeignet ist. Im Bereich Polarmeer können Gäste eine immersive Reise genießen, sich kulinarisch verwöhnen lassen, Einzelhandelsgeschäfte erkunden und ein riesiges Forschungsschiff besuchen, auf dem sie auf unterhaltsame und interaktive Weise mehr über diese vielfältigen Regionen und ihre Bewohner erfahren können.

Beim Besuch des Bereichs MICROOCEAN wird Kleines GROSS und WICHTIG, denn die Gäste werden von den Gezeiten des Ozeans mitgerissen und fühlen sich auf die Größe von Plankton geschrumpft. In diesem Bereich haben die Gäste die Möglichkeit, die kleinen Wunder des Ozeans zu erforschen, und zwar in einem farbenfrohen und immersiven Design, das die wichtige Rolle der kleinsten Meeresbewohner hervorhebt. Der Bereich MicroOcean bietet familienfreundliche Fahrgeschäfte, Spielbereiche für die Kleinen, skurrile Figuren und Darsteller, ein lustiges Einzelhandelsgeschäft und dynamische Experimente, die junge Entdecker auf eine unvergessliche Bildungsreise mitnehmen.

Jenseits der kleinen Wunder des Ozeans liegt die Weite des ENDLESS OCEAN. Mit dem größten Mehrarten-Aquarium der Welt, atemberaubenden Aussichtsplattformen und einem wunderschönen Blick aus einem 20 Meter hohen Fenster in einer Meereshöhle, dem so genannten Endless Vista, sind die Möglichkeiten in diesem Reich wirklich endlos. Über 68.000 Tiere, darunter Haie, Rochen, Aale und viele mehr in diesem atemberaubenden Lebensraum, werden die Gäste dazu inspirieren, die unendliche Schönheit und Vielfalt des riesigen Ozeans zu erkunden. Der Endless Ocean bietet köstliche gastronomische Möglichkeiten, darunter ein gehobenes gastronomisches Angebot, mit faszinierender Aussicht auf das Aquarium und ein Einzelhandelsgeschäft.

Genießen Sie die warme Sonne an den sandigen Stränden des TROPISCHEN OZEANS, dem größten Bereich in SeaWorld Abu Dhabi, in einem herrlichen Farbenspiel, tanzenden Wasserfällen und einer kristallklaren Lagune. Im Tropischen Ozean können die Gäste Delfine, Flamingos und tropische Vögel wie Tukane in ihrer üppigen Regenwald-Voliere beobachten. Der Tropical Ocean bietet außerdem eine aufregende Achterbahn, sowie Einzelhandelsgeschäfte und köstliche Restaurants mit zahlreichen Aussichtspunkten, sowohl über, als auch unter Wasser.

Auf dem Weg von den sonnenverwöhnten Tropen in den rauen pazifischen Nordwesten der USA bietet der Bereich ROCKY POINT eine wunderschöne versteckte Bucht mit brütenden Seelöwen und einmaligen Gelegenheiten, mit diesen Tieren in Kontakt zu treten. Rocky Point ist nicht so kalt wie die Arktis und die Antarktis und wird auch dynamische Lebensräume für die Seelöwen mit einem Klima, das dem des pazifischen Nordwestens nachempfunden ist, umfassen. Zu dem Bereich gehört auch ein Imbissstand, wie man ihn an einer Strandpromenade findet.

Neben SeaWorld Abu Dhabi beherbergt der Park Yas SeaWorld Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi, das erste Forschungs-, Rettungs-, Rehabilitations- und Rückführungszentrum seiner Art in der Region, das als fortschrittliches Wissenszentrum für Meereswissenschaften dient und einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Meeresbewohner in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Region leistet. Yas SeaWorld Research & Rescue wurde im Februar 2023 erӧffnet.

Für weitere Informationen, oder um Ihre Tickets im Voraus zu buchen, besuchen Sie bitte: seaworldabudhabi.com

