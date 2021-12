Miral

Miral eröffnet offiziell die Yas Bay Waterfront und begrüßt die Besucher mit einem aufregenden Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

- Das neue Ziel für Gastronomie, Unterhaltung und Freizeit der Hauptstadt lädt von morgens bis abends zum Verweilen ein

- Die Waterfront empfing die Gäste am 1. Dezember rechtzeitig zum Nationalfeiertag der VAE

- Besucher der Yas Bay Waterfront können sich bis zum Jahresende auf aufregende Aktivitäten freuen

Gestern wurde Yas Bay Waterfront, Abu Dhabis führendes Ausflugsziel am Wasser, offiziell eröffnet und hieß die ersten Besucher im neuesten Hotspot der Hauptstadt willkommen. Die von Miral, Abu Dhabis führendem Kurator für faszinierende Erlebnisse, entwickelte Yas Bay Waterfront bietet von morgens bis abends erstklassige Gastronomie, Unterhaltung von internationalem Kaliber und erstklassige Freizeitaktivitäten.

Die Yas Bay Waterfront wurde am Wochenende des Nationalfeiertags der Vereinigten Arabischen Emirate mit einem aufregenden Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm eröffnet, und bis zum Jahresende können sich die Besucher rund um die Uhr an aufregenden Aktivitäten und Aufführungen erfreuen.

Die Yas Bay Waterfront bietet eine breite Palette internationaler Gastronomiekonzepte und eine dynamische Mischung aus lizenzierten Restaurants und Lounges sowie Cafés. Das quirlige Ausflugsziel umfasst Pier71, eine drei Kilometer lange Strandpromenade, die Etihad Arena (den größten Live-Unterhaltungsort im Nahen Osten) und das Fünf-Sterne-Hotel Hilton Abu Dhabi Yas Island.

Gurjit Singh, Chief Portfolio Officer bei Miral, sagte: "Wir freuen uns, dass die Besucher in den Genuss von allem kommen, was die Yas Bay Waterfront zu bieten hat. Die Uferpromenade ist ein wichtiger Bestandteil von Yas Island; sie stärkt die Position der Insel als weltweites Top-Ziel für Unterhaltung, Freizeit und Geschäft. Dieser Meilenstein ist ein Beleg für die erfolgreiche Bilanz von Miral bei der Entwicklung preisgekrönter Attraktionen und Projekte mit gemischter Nutzung im Emirat Abu Dhabi."

An der Waterfront fand eine Parade statt, die ganz im Zeichen der Vereinigten Arabischen Emirate stand und bei der eine Performance mit der Flagge der Emirate, marschierende Trommler und Ayallah-Tänzer aus den Emiraten zu bestaunen waren. Die Besucher genossen ein aufregendes Unterhaltungsprogramm mit Feuerwerk, Lichtshows, LED-Schmetterlingen und Poi-Tänzern, marschierenden Trommlern und Tänzern mit Riesenmarionetten.

An der Uferpromenade werden köstliche Gerichte aus allen Teilen der Welt serviert. Am Pier71 befindet sich das Paradiso, eine Zusammenarbeit der bekannten Gastronomin Nicole Rubi und des Michelin-Sternekochs Pierre Gagnaire, das mediterrane Küche mit der französischen Riviera verbindet. Asiatisch inspirierte Speisen werden im Akiba Dori (japanisches Street Food) und im Asia Asia (Fusion-Aromen) angeboten. Für Fleischliebhaber leistet Hunter und Barrel seinen Einstand in Abu Dhabi.

Besuchern, die die Nacht zum Tag machen, öffnen die Trio-Buddha Bar Lounges, Siddartha, Bushra und Zeera im Pier71 und Lock, Stock & Barrel (LSB) an der Strandpromenade ihre Türen. Erstmals außerhalb seines Heimatlandes präsentiert sich der aus Ibiza importierte Beach Club Café del Mar mit einer sommerlich-frischen Speisekarte und einem Infinity-Pool.

Darüber hinaus werden die einheimischen Konzepte aus Dubai, The Lighthouse und Drop Coffee, neben Kaffeespezialitäten auch Menüs mit saisonalen Speisen anbieten. Die Waterfront wird bald eine größere Gruppe von Lokalen willkommen heißen, darunter La Carnita, Emmy Squared Pizza, Daikan Izakaya, Pop City und mehr!

Die Yas Bay Waterfront liegt nur fünf Minuten von den preisgekrönten Attraktionen und Erlebnissen von Yas Island entfernt, darunter Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi und CLYMB(TM) Abu Dhabi.

