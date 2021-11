Miral

Das weltweit erste Warner Bros. Hotel öffnet seine Pforten für Gäste auf Abu Dhabis Yas Island

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

The WB(TM) Abu Dhabi, Teil der Curio Collection by Hilton, liegt nur wenige Schritte vom preisgekrönten Themenpark Warner Bros. World Abu Dhabi entfernt. Das Hotel mit 257 Zimmern lädt Besucher auf eine Reise durch die Welt der legendärsten Filme und Fernsehserien von Warner Bros. ein

Miral, Abu Dhabis führender Kurator für multimediale Erlebnisse, hat in Zusammenarbeit mit Warner Bros. und einer der bekanntesten und erfolgreichsten Marken- und Charaktersammlungen der Welt angekündigt, dass The WB(TM) Abu Dhabi auf Abu Dhabis Yas Island, das erste Themenhotel von Warner Bros. und Teil der Curio Collection by Hilton, offiziell seine Türen für Gäste geöffnet hat. Das Hotel bietet seinen Gästen die Möglichkeit, ihre Lieblingsgeschichten und -figuren durch einzigartige Hospitality-Erlebnisse zum Leben zu erwecken, wie sie nur die reiche Geschichte und das sagenumwobene Erbe von Warner Bros. bieten kann.

S.H. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von Miral, sagte : "Dies ist ein weiterer großartiger Moment für uns, mit der Eröffnung des The WB(TM) Abu Dhabi auf Yas Island. Die Insel positioniert sich damit weiter als weltweites Top-Reiseziel für Freizeit, Unterhaltung und Geschäfte. Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft sowohl mit Warner Bros. Themed Entertainment als auch mit Hilton, die Weltneuheiten und globale Hospitality-Angebote und -Erlebnisse nach Abu Dhabi bringen."

Mit über 400 kuratierten Bildern und Film- und TV-Requisiten werden die Gäste des weltweit ersten Warner Bros. Hotels auf eine Entdeckungsreise durch Film und Fernsehen gehen und die reiche Geschichte von Warner Bros. und die Bibliothek mit zeitlosen Produktionen an jedem Berührungspunkt von der Ankunft bis zum Auschecken genießen. Während der Mahlzeit in einem der fünf Restaurants auf dem Gelände kann man den Klängen des Klaviers aus der HBO-Science-Fiction-Fernsehserie Westworld lauschen, das eine bekannte Melodie spielt. Besucher können durch die Lobby schlendern oder einen 360-Grad-Blick auf die Stadt und das Meer genießen, während sie ihre Lieblingsrequisiten und Kostüme aus den Filmen und Fernsehserien von Warner Bros. bewundern. Kinder und Familien können eine ihrer Lieblingsfiguren aus den Looney Tunes anrufen, um sich vom Zimmerservice verwöhnen zu lassen, bei dem Bugs Bunny persönlich bedient.

Pam Lifford, President von WarnerMedia Global Brands and Experiences, sagte: "Unser Traum ist mit der Eröffnung des ersten Hotels der Marke Warner Bros. wahr geworden. Unsere unglaublichen Partner bei Miral und Hilton haben uns geholfen, diese Vision für unsere Fans auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind stets bestrebt, die Fans in den Mittelpunkt zu stellen, und haben ein außergewöhnliches Hospitality-Erlebnis für sie entwickelt, um ihnen die kultigen Marken, Franchises und Charaktere von Warner Bros. näher zu bringen, die sie kennen und lieben. Gäste, die Warner Bros. World gleich nebenan besuchen, können ihr Parkerlebnis mit einem Aufenthalt im The WB Abu Dhabi abrunden."

Jochem-Jan Sleiffer, Präsident Naher Osten, Afrika und Türkei bei Hilton, führte aus: "Mit der Eröffnung des The WB(TM) Abu Dhabi Hotels als Teil der Curio Collection by Hilton setzen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Miral auf Yas Island fort. Dies ist das zweite von drei Hotels, die wir gemeinsam eröffnen, nach der Eröffnung des Hilton Abu Dhabi Yas Island zu Beginn dieses Jahres und dem DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences, das bald folgen wird. Dieses Haus repräsentiert perfekt, worum es bei der Curio Collection by Hilton geht: einzigartige Orte und Erlebnisse, die ihre eigene, unverwechselbare Identität als Konzept tragen, das durch denselben gehobenen Hilton-Service untermauert wird."

Für die Gäste des The WB Abu Dhabi Hotels beginnt die Handlung, wenn sie vor dem Hotel vorfahren und von digitalen Bildschirmen begrüßt werden, die sich über die gesamte Höhe des Gebäudes erstrecken und auf denen über 35 verschiedene, eigens für das Hotel entwickelte Inhalte abgespielt werden. Bevor man das Hotel betritt, sollte man auf keinen Fall den kultigen Friends-Brunnen verpassen oder es versäumen, ein Foto mit dem brandneuen Batmobil aus dem mit Spannung erwarteten Film The Batman machen. Die Gäste betreten dann die Lobby und werden von den einzigartig gestalteten Lobbysäulen des Hotels angezogen. Ein spektakuläres Lebendiges Archiv (Wendeltreppe) befindet sich ebenfalls in der Lobby und beherbergt eine sich ständig erweiternde Sammlung von Gegenständen, die der umfassenden Rolle von WB in der Unterhaltungsbranche gewidmet sind. Zu sehen sind Originalfilme und zahlreiche Requisiten von Warner Bros. wie Cowboystiefel aus dem Film Giant von 1956, die von James Dean getragen wurden, Michael Keatons Kutte aus dem Film Batman von 1989, eine Originalzeichnung aus Der große Gatsby und vieles mehr. Während die Gäste ihre Reise fortsetzen, wird das Storytelling-Erlebnis durch Zimmer-Korridore mit einer kuratierten Galerie von Kunstwerken bereichert.

Jedes der 257 Zimmer des Hotels ist mit Möbeln ausgestattet, die an das Erbe von Warner Bros. erinnern. Drei Themen haben die Kunstwerke in den Gästezimmern inspiriert. Das erste Thema, "Vom Drehbuch zur Leinwand", hebt herausragende Momente aus Filmen und Serien von Warner Bros. hervor und dokumentiert den Weg von der geschriebenen Seite bis zur fertigen Aufnahme. Das zweite Thema, " Künstler Vertraulich ", würdigt eine Vielzahl von Talenten vor und hinter der Kamera in einigen der beliebtesten Produktionen von Warner Bros. Das dritte Thema, "Die Schatzkammer", zeigt selten gesehene Bilder aus den denkwürdigsten Archiven von Warner Bros.

Das einzigartige Design des Hotels wird durch ein breit gefächertes Angebot an erstklassigen Speisen und Getränken ergänzt, das fünf gastronomische Optionen für Erwachsene und Kinder umfasst. Craft Services in der Lobby-Lounge bietet eine entspannende Kaffeepause nach einem anstrengenden Tag, während Sidekicks der perfekte familienfreundliche Ort ist, um Kontakte zu knüpfen und zu interagieren, während Sie ein schmackhaftes internationales Menü genießen. Für diejenigen, die am Pool relaxen, bietet The Matinee eine ungezwungene Speiseoption für Gäste jeden Alters mit einem Tauchbecken-Theater und mediterraner Speisekarte. Gäste, die sich ein elegantes kulinarisches Erlebnis gönnen möchten, können den Director's Club besuchen, eine raffinierte Fleischerei, in der Holzkohleöfen, perfekt gealterte Stücke und eine Menüauswahl an Gerichten, die die Filmszenen widerspiegeln und die gesamte Besetzung unterstützen, den reiferen Gaumen verwöhnen. Oder genießen Sie ein Erlebnis im The Overlook, einer fabelhaften Lounge mit einem entspannenden Infinity-Pool und einem wunderschönen 360-Grad-Blick auf die Stadt, den Themenpark und das Meer.

Das Hotel verfügt über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, die die Gäste genießen können, sei es beim Relaxen am Familienpool, beim Workout im Fitnesscenter, beim Entspannen im Spa, beim Erkunden der Kunstwerke und Requisiten oder beim Einkaufen im Warner Bros.-Laden, dem Prop Shop. Für die kleinen Gäste bietet der Kid's Club einen lebendigen und verspielten Raum, der Warner Bros. ' Charaktere zum Leben erweckt. Einige der weltberühmten WB-Charaktere wie Bugs Bunny, Daffy Duck und andere nehmen an unterhaltsamen Aktivitäten im gesamten Hotel teil und bieten den Gästen Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Das Hotel eignet sich auch für Geschäftstreffen und Veranstaltungen mit einem 394 Quadratmeter großen Multifunktionsraum und großzügigen Tagungsräumen, die sich perfekt für Veranstaltungen eignen.

Das WB Abu Dhabi befindet sich in unmittelbarer Nähe der preisgekrönten Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi, dem größten Indoor-Themenpark der Welt, der sechs wahrhaft faszinierende Bereiche bietet, darunter DC's Metropolis und Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch und Warner Bros. Plaza, sowie 29 hochmoderne, aufregende Fahrgeschäfte, interaktive, familienfreundliche Attraktionen und einzigartige Live-Unterhaltung. Alle registrierten Zimmergäste haben bei jeder Übernachtung Zugang zum Park und zu anderen Attraktionen auf Yas Island.

Das Hotel liegt 12 km vom Flughafen Abu Dhabi entfernt und ist nur wenige Gehminuten von der Yas Waterworld und eine 5-minütige Fahrt von allen anderen einzigartigen Attraktionen und Erlebnissen der Insel Yas entfernt. Darüber hinaus befinden sich die Etihad Arena, Abu Dhabis erste Mehrzweckhalle für Unterhaltungszwecke, und der Yas Marina Circuit, Heimat des Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi, in unmittelbarer Nähe, was das Hotel zu einem idealen Ort für einen ganzjährigen Aufenthalt macht.

Original-Content von: Miral, übermittelt durch news aktuell