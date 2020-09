Merz Aesthetics

Merz Aesthetics Gewinnt Gwyneth Paltrow Als Globale Markenbotschafterin

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Kampagne ist die erste Partnerschaft im Bereich der medizinischen Ästhetik für goop®-Gründerin Gwyneth Paltrow

Merz Aesthetics, das weltweit größte Geschäft für medizinische Ästhetik, gab heute den Beginn der Partnerschaft mit der mit Oscar- und Emmy preisgekrönten Schauspielerin, Autorin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow bekannt. Als globale Markenbotschafterin steht Paltrow zusammen mit Merz Aesthetics Frauen zur Seite, die Schönheit nach ihren eigenen Vorstellungen wählen, um sich befähigt zu fühlen, Entscheidungen zu treffen, durch die sie sich gut und schön fühlen.

"Für mich geht es bei Schönheit um die Vertiefung des Glücks und nicht um den Versuch, der Jugend hinterherzulaufen", sagte die 47-jährige Paltrow, die weithin als Autorität in Sachen Schönheit und Wohlbefinden gilt. "Und es ist kein Geheimnis, dass ich ein offenes Buch bin, wenn es darum geht, neue Schönheitsprogramme auszuprobieren, aber ich möchte wissen, was in einem Produkt enthalten ist, bevor ich etwas verwende."

Der Kern der Partnerschaft knüpft an Paltrows Schönheitsphilosophie an, die besagt, dass Frauen sich die Erlaubnis geben sollten, alles zu tun, was sie tun wollen, um sich wohl zu fühlen. Paltrow wird die Frauen ermutigen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und Self-Care Vorrang zu geben, besonders jetzt. Paltrow wird ihr Geheimnisse teilen, was sie macht, um gut auszusehen und sich wohl zu fühlen.

"Für uns bei Merz Aesthetics ist es aufregend, mit einer weltbekannten Befürworterin für einen gesunden Lebensstil zusammenzuarbeiten und Frauen zu ermutigen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie am besten aussehen und sich am besten fühlen, welches den Kern unserer Marke verkörpert", sagte Frank Brandt-Pollmann, Präsident EMEA von Merz Aesthetics. "Als starke Befürworterin natürlich aussehender Ergebnisse hoffen wir, anderen Frauen, die Gwyneths natürliche Schönheitsphilosophie teilen, das Selbstvertrauen zu geben, Entscheidungen zu treffen, durch die sie sich gut und schön fühlen."

Dies ist die erste globale integrierte Marketingkampagne für Merz Aesthetics seit der Ankündigung der Merz-Gruppe im November 2019, dass Merz Aesthetics als weltweit größtes Geschäft für medizinische Ästhetik eigenständig operiert.

In EMEA wird die Partnerschaft nicht in UK, Italien und Frankreich lanciert.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Geschäft der medizinischen Ästhetik, das sich seit langem dafür einsetzt, dass Fachkräfte, Patienten und Mitarbeiter im Gesundheitswesen jeden Tag mit Zuversicht leben können. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, wie die besten Versionen ihrer selbst auszusehen, sich so zu fühlen und zu leben - wie auch immer sie es definieren. Unser klinisch erprobtes Produktportfolio umfasst Injektionspräparate, Medizingeräte und Hautpflegeprodukte, die darauf ausgerichtet sind, die Bedürfnisse jedes Patienten mit den höchsten Standards an Sicherheit und Wirksamkeit zu erfüllen. Wir sind bekannt dafür, einzigartige Verbindungen zu Kunden aufzubauen, die sich als Familie fühlen. Unser globaler Hauptsitz befindet sich in Raleigh, N.C., USA, mit Standorten in 32 Ländern weltweit. Merz Aesthetics ist Teil der Merz-Gruppe, einem 1908 gegründeten Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Erfahren Sie mehr unter merzaesthetics.com.

Über Gwyneth Paltrow

Die Oscar®-gekrönte Schauspielerin Gwyneth Paltrow ist auch eine Bestseller-Kochbuchautorin, Sängerin und Unternehmerin. Im Jahr 2008 gründete Paltrow goop von ihrem Küchentisch aus. goop hat sich zu einer Lifestyle-Marke entwickelt, die Frauen dabei hilft, ihre eigenen Entscheidungen in den verschiedenen Facetten ihres Lebens zu treffen - von Stil, Reisen, Arbeit, Essen und Schönheit bis hin zu körperlicher, geistiger und spiritueller Wellness. goop hat jetzt einen straff editierten digitalen Shop, ein Buch-Imprint, permanente und Pop-up-Einzelhandelserlebnisse, eine Live-Event-Serie, eine Fernsehshow auf Netflix und eigene Produktlinien, darunter Hautpflege, Düfte, Kleidung, Body, Badewannen und Nahrungsergänzungsmittel.

