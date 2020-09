EYYES GmbH

Erfolgreicher ÖAMTC-Test des EYYES Abbiegeassistenten

Krems an der Donau (ots)

Der intelligente, KI-basierte LKW-Abbiegeassistent Careye Safety Angle von EYYES überzeugte im ÖAMTC-Test

Der intelligente, KI-basierte LKW-Abbiegeassistent Careye Safety Angle von EYYES absolvierte kürzlich einen weiteren erfolgreichen Test: im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum in Teesdorf bei Wien simulierte der ÖAMTC alle kritischen Verkehrssituationen, die im alltäglichen Straßenverkehr beim Rechtsabbiegen von LKWs immer wieder zu tödlichen Unfällen führen. Das Ergebnis: der Abbiegeassistent von EYYES erkennt Radfahrer und Fußgänger zuverlässig und warnt den LKW-Fahrer nur dann, wenn eine tatsächliche Kollision errechnet wurde.

Nach der erfolgten Markteinführung des ersten auf künstlicher Intelligenz basierenden Abbiegeassistenten für LKW hat das Assistenzsystem der EYYES GmbH aus dem niederösterreichischen Krems eine weitere Hürde gemeistert: im ÖAMTC-Test, der kürzlich im Fahrtechnikzentrum Teesdorf bei Wien stattfand, wurden alle Gefahrenszenarien, die im alltäglichen Straßenverkehr beim Rechtsabbiegen von LKWs immer wieder zu schweren und teilweise tödlichen Unfällen führen, erfolgreich getestet. Das System detektierte sowohl Radfahrer in zweiter Spur, die in gleicher Richtung wie der LKW unterwegs waren, obwohl diese nicht im Rückspiegel zu erkennen waren als auch Fußgänger, die eine Kreuzung vor dem abbiegenden LKW überquerten. In beiden Fällen wurde der LKW-Lenker gewarnt und konnte so rechtzeitig reagieren und das Fahrzeug stoppen.

„Der getestete Abbiegeassistent hat in allen Situationen einwandfrei funktioniert: sowohl Radfahrer in der zweiten Reihe als auch Fußgänger an Kreuzungen wurden vom System als solche erkannt und haben sowohl eine akustische als auch optische Warnung an den LKW-Fahrer ausgelöst, als dieser nach rechts abbiegen wollte,“ zeigt sich Hermann Wirrer, ÖAMTC-Chefinstruktor für LKW und Busse zufrieden.

DI Peter Schimicek von EYYES fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass unser System alle Testsituationen hier am Testgelände in Teesdorf erfolgreich absolviert hat und den gewohnt höchsten Sicherheitsanforderungen und -standards des ÖAMTC entsprochen hat. Damit konnten wir einen weiteren Beweis erbringen, dass unser Abbiegeassistent eines der fortschrittlichsten und zuverlässigsten LKW-Assistenzsysteme auf dem Markt ist und Leben retten kann.“

Der ÖAMTC hat mittlerweile einen seiner LKWs, die für Schulungen eingesetzt werden, permanent mit diesem System ausgestattet, um die eigenen Instruktoren und Kursteilnehmer noch mehr für die Gefahren des Toten Winkels zu sensibilisieren.

