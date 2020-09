FinAPU Solutions GmbH

FinAPU integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) von Refinitiv

FinAPU, die Risikomanagementplattform für Banken, Versicherungen, Investmentfonds und Unternehmen setzt künftig auf den Einsatz von ESG-Daten (Environment, Social and Governance Data) von Refinitiv. FinAPU ermöglicht ihren Kunden mit dieser nahtlosen Integration, ESG-Daten in ihre individuellen Workflows zur Risikobewertung einzubeziehen und bietet damit eine völlig neue Möglichkeit Portfolios zu berechnen.

Refinitivs ESG-Datenbank ist darauf ausgerichtet, Investoren bei der fundierten und nachhaltigen Entscheidungsfindung zu unterstützen. Sie deckt mit ESG-Informationen zu über 9.000 Unternehmen 80% der weltweiten Marktkapitalisierung und über 450 Indikatoren ab – eine komplett transparente Ressource, auf die Investoren und Konzerne gleichermaßen vertrauen, um positive Entwicklungen zu fördern und ganzheitliche Analysen durchführen zu können.

Karl Tasch, Geschäftsführer der FinAPU Group: „Unsere Zusammenarbeit mit Refinitiv im ESG Bereich, ermöglicht unseren Kunden eine schnelle und nahtlose Integration der Nachhaltigkeitsdaten in den Kreditrisikoprozess. Verlässliche ESG-Daten unterstützen unseren Kunden bei ihren individuellen Entscheidungen – heutzutage eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches und nachhaltiges Investieren.“

Antonio De Gregorio, Leiter der Region Mittel- und Osteuropa, Refinitiv: „Wir sind sehr stolz, mit FinAPU zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Integration unserer ESG-Daten in den Entscheidungsfindungsprozess von FinAPU-Kunden zu leisten. In den letzten Jahren gab es auf den globalen Märkten eine wahrhaftige Verschiebung zugunsten von Nachhaltigkeitsthemen. ESG-Daten entwickeln sich weiter und bilden das Fundament für nachhaltige Finanzmärkte.“

„Wir stecken gerade in den Anfängen von EU-Regulierungen, die sich mit ESG beschäftigen. Das ist eine Weltneuheit, wird aber mit Sicherheit nicht der letzte Versuch bleiben, verantwortungsvolles Handeln in Form von handfesten Regulierungen niederzuschreiben. Zu den Beweggründen für die Übernahme von ESG-Datentools zählen unter anderem der Enthusiasmus von Millennials, strengere Regulierungen und stärkere Verbindungen zur Alpha-Generierung. Wir bei Refinitiv streben danach, ESG-Daten jederzeit verfügbar zu machen und zielgenau einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Investment-Community wirkungsvollere Investitionsentscheidungen in großem Stil trifft“.

Über Refinitiv

Mit über 40.000 Kunden in über 190 Ländern ist die Refinitiv Inc. einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur. Sie bietet führende Daten und Erkenntnisse sowie Handelsplattformen, offene Daten- und Technologieplattformen an, die zur erfolgreichen Vernetzung der weltweiten Finanzmarkt-Community beitragen. Dadurch kann nicht nur die Leistung in den Bereichen Handel, Investitionen, Vermögensverwaltung, Einhaltung gesetzlicher Auflagen und Marktdatenverwaltung gesteigert werden, sondern auch das Risiko in Hinblick auf Wirtschaftskriminalität sowie das eigene Unternehmensrisiko minimiert werden.

Über FinAPU

FinAPU – Financial Application Pooling Unit – kombiniert Daten-Pooling, Risikomodelle, Prozesse, Analysetools und Reporting in einem einzigen Tool und ermöglicht es so, Staaten, Banken, Versicherungen und Unternehmen weltweit und in Echtzeit zu bewerten. Dies ist eine leistungsstarke Lösung, die zu jedem Zeitpunkt des Analyseprozesses konsistente und verwertbare – interne wie externe – Daten liefert, mit deren Hilfe Risiken sofort identifiziert und präzise Maßnahmen gesetzt werden können. Erfahren Sie mehr über FinAPU unter www.finapu.com.

