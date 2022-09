Prodigy Technovations Pvt Ltd

Prodigy Technovations kündigt innovativen PCIeGen3/4 Protocol Analyzer an

Prodigy Technovations Pvt. Ltd, ein in Bangalore ansässiges Unternehmen, stellt seinen PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Protocol Analyzer vor, der 2.5, 5.0 unterstützt. 8,0 und 16GT/S Geschwindigkeiten. PCIeGen3/4 Protocol AnalyzerWird für die Entwicklung und Validierung von PCIe-Schnittstellen für M.2, U.2 und Embedded PCIe Bus verwendet. Ingenieure in Mobilfunk-, Automobil- und 5G-Netzwerken verwenden dieses Produkt, um die Probleme beim Entwurf von Protokollschichten in PCIe zu beheben. PGY-PCIeGen3/4-PA bietet die branchenweit beste Lösung zur gleichzeitigen Überwachung und Dekodierung des PCIe-Datenverkehrs bei 2,5 GT/S bis 16 GT/s und unterstützt die Protokolldekodierung und -analyse von TS1-, TS2-, DLLP- und TLP-Paketen. Eine detaillierte LTSSM-Ansicht wird bereitgestellt, um den Designern zu helfen, PCIe-Zustandsmaschinenübergänge zu sehen.

PGY-PCIeGen3/4-PA Software ermöglicht die branchenweit beste Dekodierung und Analyse des PCIe-Datenverkehrs mit tiefem Speicher und spart Debugzeit. Designer können schnell die Parameter auswählen und anzeigen, die für das TS1-, TS2-, DLLP- oder TLP-Paket von Interesse sind. Separate Dekodierungs- und Analyseansicht von Konfigurationspaketen, die zwischen Wurzelkomplex und Endpunkt ausgetauscht werden. Die Software-GUI der aktuellen Generation mit mehreren schwebenden Fenstern und der Flexibilität, den erforderlichen Paketinhalt anzuzeigen, erleichtert das Debuggen von Designproblemen mit der Flexibilität, die Spalten ein- und auszublenden. LTSSM Analysis in Software bietet eine grafische Darstellung verschiedener Zustände der Protokollschicht zusammen mit Substate-Informationen.

Der PGY-PCIeGen3/4-PA Protocol Analyzer bietet 64 GB Speichertiefe, um den x4-Link-Verkehr zu erfassen. PCIe Protocol Analyzer unterstützt Trigger auf Inhalt der Protokollpakete und If-then-elseif Multi-Level-Trigger-Fähigkeit. So können Ingenieure Protokolldetails rund um den Triggerzustand erfassen und den PCIe-Bus über einen langen Zeitraum überwachen.

Hauptmerkmale von PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Gen3/4 Protokoll Analysatoren sind

Gleichzeitige Protokollanalyse von 2.5, 5, 8 und 16GT/S-Protokollverkehr

Speicherverwaltung zur Erfassung von Protokollverkehr mithilfe von Trigger, segmentiertem Speicher, kreisförmigem Puffer und Hardwarefiltern

Responsive Software zur Analyse langer Aufnahmen mit LTSSM-Ansicht

Aktive M.2, U.2 Interposer und Löten nach unten und kundenspezifische Sondierung Lösungen

Einfacher und fortgeschrittener Trigger basierend auf TS1, TS2, DLLP und TLP Protocol Paketinhalt

Produktinformationen finden Sie unter https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/

Preise, Verfügbarkeit:

Die PGY-PCIeGen3/4-PA ist jetzt bestellbar. Für Kostenvoranschläge und Preise schreiben Sie an contact@prodigytechno.com

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd ist der führende Anbieter von innovativen Protokollanalyse- und Trainingslösungen für Mainstream- und neue Technologien wie UFS4, SD, SDIO, UHS II, I3C, RFFE, SPMI,

