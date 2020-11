Prodigy Technovations Pvt Ltd

Prodigy Technovations kündigt einen innovativen Logikanalysator für eingebettete Schnittstellen an

Bangalore, IndienBangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Das in Bangalore, Indien, ansässige Unternehmen Prodigy Technovations Pvt. Ltd. kündigt einen innovativen Logikanalysator für eingebettete Schnittstellen an, um Probleme bei der Designverifizierung, Validierung und des Testens von eingebetteten Designs zu lösen. PGY-LA-EMBD ist ein branchenweit erster 1GS/s-Timing-Analyse-, 100MHz-Zustandsanalyse-fähiger 10-Kanal-Logikanalysator mit gleichzeitiger I2C-, SPI- und UART-Protokollanalysefähigkeit.

IOT, Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Industrieautomation treiben das Wachstum von eingebetteten Designs voran. Die heutigen eingebetteten Designs sind komplex und bieten mehr Softwareinhalte, Edge-Computing und künstliche Intelligenz, um den Anforderungen der nächsten Generation gerecht zu werden. Um diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen eingebettete Teams überlegene Tools, um Lösungen zeitgerecht liefern zu können.

Die größte Herausforderung, der sich Designteams für eingebettete Systeme heute gegenübersehen, besteht in der Integration von Hardware und Software, d. h. Erkenntnisse auf Systemebene für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts. Es besteht die Notwendigkeit, gleichzeitig die eingebetteten Schnittstellen I2C, SPI und UART zu überwachen, um den Betrieb auf Systemebene zu beobachten. Heutzutage verwenden Konstrukteure mehrere Testgeräte nacheinander, um ihre Anforderungen an die Konstruktion zu erfüllen. Dies führt zu längeren Designvalidierungs-, Verifizierungs- und Testzyklen, wodurch sich die Zeit bis zur Markteinführung der Produkte verlängert.

Hauptmerkmale des PGY-LA-EMBD- Logikanalysators für eingebettete Schnittstellen

- 1GS/s Timing-Analyse ermöglicht die Glitch-Analyse eines 2ns-Glitches. - 100MHz-Zustandsanalyse - 10-Kanal-Logikanalysator - Gleichzeitige Dekodierung von I2C-, SPI- und UART-Protokollen. - Leistungsstarke Auslöser ermöglichen die Erfassung von Daten bei bestimmten Ereignissen. - Smart Continuous Streaming von Daten ermöglicht die Erfassung und Analyse über einen langen Zeitraum.

Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter www.prodigytechno.com

Preise, Verfügbarkeit:

Der PGY-LA-EMBD, der Logikanalysator für eingebettete Schnittstellen, ist jetzt bei unseren Händlern bestellbar. Schreiben Sie bezüglich Bewertung und Preisgestaltung contact@prodigytechno.com oder kontaktieren Sie Ihren nächsten Prodigy-Händler.

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations ist der führende Anbieter von innovativen Protokollanalyselösungen für etablierte und neue Technologien. Wir bieten Lösungen für Protokolldekodierung und PHY-Schicht-Tests auf Test- und Messgeräten. Prodigy Technovations ist Mitglied in den Verbänden Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association und PCIe. Wir beteiligen uns aktiv an der Zusammenarbeit mit Branchenführern und der Neudefinition der Protokollanalyse für Mainstream- und neu entstehende Schnittstellen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=uCDq4r2bZ6c

Pressekontakt:

Godfree Coelho

+91 80 4212 6100

godfree.coelho@prodigytechno.com

Original-Content von: Prodigy Technovations Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuell