Prodigy Technovations kündigt den innovativen 100BaseT1 Automotive Ethernet Protocol Analyzer für Fahrzeuge für die nächste Generation von Netzwerk-Debug-Anwendungen im Fahrzeug an

Bangalore. Die indische Firma Prodigy Technovations Pvt. Ltd (www.prodigytechno.com) kündigte den 100BaseT1 Automotive Ethernet Protocol Analyzer an, um den Herausforderungen der Ethernet-Protokollanalyse im Automobilbereich zu begegnen. Bei dem PGY-100BASET1-PA handelt es sich um den branchenweit ersten eigenständigen passiven Tap-Ethernet-Protokollanalysator für die Automobilindustrie.

Diese Ethernet-Schnittstelle für Fahrzeuge kann die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Busdatengeschwindigkeiten im Fahrzeug zu erfüllen. Der Bedarf an höherer Datengeschwindigkeit in der Automobilindustrie steigt an, sodass funktionsreiche ADAS-Daten sowie verbundene Fahrzeugdaten unterstützt werden können. Die Zweidraht-Vollduplex-Signalisierung 100BASET1 PAM3 ist der Schnittstellenbus, der diese Anforderungen erfüllt. Prodigy Technovations entwickelte den PGY-100BASET1-PA Automotive Ethernet Protocol Analyzer, der auf den bordeigenen Bus durch passiven Abgriff zugreift und die Ethernet-Pakete mit hochauflösendem Zeitstempel erfasst. PGY-100BASET1-PA ermöglicht es Design- und Validierungsdesignern, die Timing-Probleme zwischen Master- und Slave-Steuergeräten genau zu charakterisieren.

Hauptfunktionen desPGY-100BASET1-PAAutomotive Ethernet Protocol Analyzer

- Protokoll-Dekodierung und Analyse des 100BaseT1-Busses - Passives Abhören ermöglicht eine nicht-intrusive Methode zur Überwachung des 100BaseT1-Busses - Dekodierung von T10-Schlaf- und Weckereignissen von Master und Slave - Das kontinuierliche Streaming von Protokollaktivitäten SSD/HDD ermöglicht die Langzeiterfassung von Protokolldaten - Gleichzeitige Überwachung von 100BaseT1 und MDIO/MDC-Protokoll Aktivitäten

Detaillierte Produktinformationen https://prodigytechno.com/device/prod-hapa-100base-t1-automotive-ethernet-protocol-analyzer/

"Ethernet-Design- und Testingenieure im Automobilbereich stehen vor gewissen Problemen, während sie den 100BaseT1-Bus passiv für eine zuverlässige Protokollanalyse abfragen", erläutert U. N. Vasudev, Direktor für Produktmanagement bei Prodigy Technovations. "PGY-100BASET1-PA bietet hier Problemlösungen, indem er den 100BaseT1-Bus nicht intrusiv abfragt und eine zuverlässige Datenerfassung für eine genaue Zeit- und Protokollanalyse über einen langen Zeitraum der Datenerfassung bietet".

Preise, Verfügbarkeit:

DerPGY-100BASET1-PA, 100BASET1 Automotive Ethernet Protocol Analyzer ist nun erhältlich. Lieferzeit: 6 - 8 Wochen. Für Kostenvoranschläge und Preise schreiben Sie ancontact@prodigytechno.com

Informationen über Prodigy Technovations

Prodigy Technovations ist der führende Anbieter von innovativen Protokollanalyselösungen für etablierte und neue Technologien. Wir bieten Lösungen für Protokolldekodierung und PHY-Schicht-Tests auf Test- und Messgeräten. Prodigy Technovations ist Mitglied in den Verbänden Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association und PCIe. Wir beteiligen uns aktiv an der Zusammenarbeit mit Branchenführern und der Neudefinition der Protokollanalyse für Mainstream- und neu entstehende Schnittstellen.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1274728/Prodigy_Tap_100BASE_T1.mp4

Pressekontakt:

Godfree Coelho

+91 80 4212 6100

Godfree.coelho@prodigytechno.com

