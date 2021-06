Jet It; JetClub

EY ernennt Glenn Gonzales und Vishal Hiremath von Jet It zu Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Greensboro, N.c. (ots/PRNewswire)

Wir feiern die 35. Klasse von unaufhaltsamen Unternehmern, die den Südosten und darüber hinaus verändern

Ernst & Young LLP (EY US) gab gestern bekannt, dass Glenn Gonzales und Vishal Hiremath von Jet It zu den Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award ernannt wurden. In seinem 35. Jahr ehrt das Entrepreneur Of The Year-Programm unaufhaltsame Unternehmer, deren Ehrgeiz, Einfallsreichtum und Mut im Angesicht von Widrigkeiten dazu beitragen, uns vom Jetzt ins Nächste und darüber hinaus zu katapultieren.

Glenn und Vishal wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die Preisträger werden während einer besonderen virtuellen Feier am 29. Juli 2021 bekannt gegeben und werden lebenslange Mitglieder einer angesehenen Gemeinschaft von Entrepreneur Of The Year Alumni aus der ganzen Welt.

Entrepreneur Of The Year ist eines der bedeutendsten wettbewerbsorientierten Award-Programme für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen. Die Nominierten werden anhand von sechs Kriterien bewertet: unternehmerische Führung, Talentmanagement, Schwierigkeitsgrad, finanzielle Leistung, gesellschaftlicher Einfluss und Aufbau eines wertebasierten Unternehmens sowie Originalität, Innovation und Zukunftspläne. Seit seiner Einführung hat sich das Programm erweitert und würdigt nun Wirtschaftsführer in mehr als 145 Städten in über 60 Ländern auf der ganzen Welt.

"Eine tolle Anerkennung für das gesamte Jet It und Jet Club Team! Vishal Hiremath und ich sind so stolz auf die unendlichen Leistungen, die jedes Teammitglied vollbracht hat", sagt Gonzales.

Die regionalen Preisträger kommen für die Entrepreneur Of The Year National Awards in Frage, die im November 2021 auf dem Strategic Growth Forum®, einer der landesweit renommiertesten Zusammenkünfte von wachstumsstarken, marktführenden Unternehmen, verliehen werden. Der Gewinner des Entrepreneur Of The Year National Overall Award wird sich dann im Juni 2022 um den EY World Entrepreneur Of The Year(TM) Award bewerben.

Informationen zu Jet It

Jet It nutzt ein hybrides Fractional-Ownership-Modell, das auf Tagen - und nicht auf Stunden - basiert, was den Besitzern die Freiheit gibt, die Flotte frei zu nutzen Jet It kann Ihren Tag so gestalten, wie Sie es für richtig halten. Ein Jet It-Besitzer aus Chicago, IL, holte einen Kunden in Savannah, GA, ab, flog zu einem Meeting nach Atlanta, GA, machte einen Zwischenstopp in Hilton Head, SC, um frische Meeresfrüchte zu essen, und flog dann zurück nach Chicago, IL - alles an einem Tag. Diese Reise wäre mit kommerziellen Reisen unmöglich gewesen, unglaublich teuer zu chartern und für eine Einzelperson, die ein Jet-Card-Programm nutzt, einschneidend. Dies ist eines von mehreren Beispielen dafür, wie Jet It-Besitzer ihren Jet zur Produktivitäts- und Wertsteigerung einsetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gojetit.com/

Informationen zu JetClub

JetClub ist ein innovatives Unternehmen der Geschäftsluftfahrt mit einem Nutzungsmodell für Privatjets, das die neuesten Düsenflugzeuge mit einer Sharing Economy kombiniert, um den Mitgliedern eine kostengünstige, private, schnelle und intelligente Lösung zu bieten. Kundenmitglieder haben die Flexibilität und den Komfort eines eigenen Geschäftsflugzeugs, ohne sich den traditionellen Schwierigkeiten der Verwaltung, des Betriebs und der Kosten auszusetzen. JetClub hat ein eigenes Flugbetriebsteam, das sich um die Pilotenausbildung, die Wartung, die Logistik und den internationalen Betrieb kümmert. Ein Weltklasse-Concierge-Team verwaltet alle Reisedetails und bietet erstklassigen Service und Reiseunterstützung. JetClub wird von Vishal Hiremath und Glenn Gonzales für die Regionen Asien, Europa und Südamerika mitbegründet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jetclubgroup.com.

