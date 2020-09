Nitto Denko Corporation

Nitto verlängert Partnerschaft mit ATP bis 2025

Nitto Denko Corporation (Hauptsitz: Osaka; President, CEO & COO: Hideo Takasaki; im Folgendenden "Nitto") kündigte am 11. September eine Fortsetzung seiner erfolgreichen Partnerschaft mit der ATP um fünf Jahre bis 2025 an. Mit der Verlängerung bleibt Nitto weiterhin Titelpartner des Nitto-ATP-Finals zum Saisonabschluss in Partnerschaft mit der ATP, dem italienischen Tennisverband (FIT) und der Stadt Turin. Zudem wird Nitto der Jahres-Gold-Partner der ATP-Tour und ihr offizieller Tapeverband-Sponsor.

Nitto-ATP-Finals ist das Turnier des Jahres am Saisonende der ATP-Tour, in der die weltbesten Spieler um den renommiertesten Titel der Tour kämpfen. Die Nitto-Methode, mit innovativen Produkten und Dienstleistungen Menschen zu erstaunen und zu inspirieren, weist viele Gemeinsamkeiten mit den Nitto- ATP-Finals auf, bei dem die weltbesten Spieler danach streben, die Besten unter den Besten zu werden und ihre Fans mit ihren Leistungen zu inspirieren. Darauf aufbauend sponsert Nitto die Veranstaltung seit 2017 mit der Vision des Unternehmens "Menschen zu unterstützen, die sich Herausforderungen stellen".

Von 2021 bis 2025 werden die Nitto-ATP-Finals in Zusammenarbeit mit ATP, FIT und der Stadt Turin in Turin stattfinden. Darüber hinaus wird Nitto ab 2021 als Jahres-Gold-Partner und offizieller Sponsor von Tapeverbänden für die ATP-Tour den medizinischen Teams der ATP seine Taping-Produkte zur Verfügung stellen, um damit viele Tennisspieler über die gesamte Saison hin zu unterstützen.

Hideo Takasaki, Nitto Präsident, CEO & COO, sagte: "Wir sind begeistert und freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit der ATP und unseren langjährigen Einsatz für die Nitto-ATP-Finals fortsetzen können. Als Gold-Partner der ATP-Tour und offizieller Tapeverband-Sponsor, freuen wir uns die an der Tour teilnehmenden Tennisspieler während der gesamten Saisondauer zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass die Nitto-ATP-Finals in Turin, einer Stadt mit starkem Innovationsgeist, ein Ereignis sein wird, das Menschen auf der ganzen Welt begeistert und inspiriert."

Andrea Gaudenzi, ATP Chairman, sagte: "Wir sind sehr stolz auf die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Nitto um weitere fünf Jahre. Nitto ist ein globaler Branchenführer und hat sich das Sponsoring unserer Veranstaltung zum Saisonabschluss seit Beginn unserer Partnerschaft vor drei Jahren voll und ganz zu eigen gemacht. Gemeinsam mit der FIT bauen wir auf dieser Beziehung und dem Rekordwachstum auf, das die Veranstaltung während ihrer Zeit in London erzielt hat. Wir freuen uns auch darauf, eng mit Nitto als unserem Jahres-Tour-Partner zusammenzuarbeiten und durch die Bereitstellung hochwertiger Taping-Produkte für die Veranstaltungen über die gesamte Saison hinweg, die Gesundheit der Spieler zu schützen."

Chiara Appendino, Bürgermeisterin von Turin, sagte: "Turin freut sich, die Nitto-ATP-Finals im Jahr 2021 begrüßen zu dürfen und das nächste Kapitel der reichen Geschichte der Veranstaltung zu schreiben. Dies mit dem langjährigen Engagement eines weltweit führenden Partners wie Nitto ist eine echte Bekundung der Überzeugung in die Fähigkeiten Turins, eine außergewöhnliche und innovative Veranstaltung zu liefern."

Angelo Binaghi, FIT Präsident, sagte: "Wir möchten Nitto für seinen unschätzbaren Einsatz und seine Unterstützung der ATP-Finals danken. Die Veranstaltung hat bereits fantastisches Geschäftsinteresse bei großen globalen Marken gefunden und wird ein historischer Meilenstein für Tennis in Italien sein und die nächsten Generationen von Spielern und Fans inspirieren."

Die Nitto-ATP-Finals haben im Jahr 2019 einen Rekord in sozialem und digitalem Engagement erzielt, darunter 400 Millionen Impressionen, 69 Millionen Videoaufrufe und 12 Millionen soziale Interaktionen über ATP-Tour- und Tennis-TV-Kanäle.

