CUJO AI Dienste für digitale Sicherheit in großem Umfang bei fünf führenden nordamerikanischen Betreibern eingesetzt, jetzt in mehr als 25 Millionen Haushalten verfügbar

CUJO AI ist der erste KI-gestützte Dienst für digitale Sicherheit, der eine Größe an Carrier-Produktionsnetzwerken in beispiellosem Umfang erreicht, während seine KI-gestützte Plattform weltweit die Marke von 760 Millionen überwachten Geräten überschreitet.

CUJO AI, Der Weltmarktführer bei der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung von Sicherheit, Kontrolle und Datenschutz vernetzter Geräte gab heute bekannt, dass seine Dienste für digitale Sicherheit in großem Umfang in Netzwerken von fünf führenden nordamerikanischen Betreibern eingesetzt werden. Bei diesen fünf Betreibern wird CUJO AI in mehr als 25 Millionen Haushalten eingesetzt, deckt mehr als 760 Millionen Geräte ab und wächst um 5 Millionen Geräte pro Woche.

"CUJO AI hebt sich weiterhin vom Wettbewerb ab, da wir unseren Marktanteil exponentiell steigern, um den modernen Markt für digitale Sicherheit für die extern verteilten Arbeitskräfte zu gestalten. Es ist eine überzeugende Leistung über einsatzfähige Systeme und Prozesse zu verfügen, die sich bewährt haben und mehr als 10 Millionen Haushalte pro Betreiber unterstützen," - sagte Einaras von Gravrock, CEO bei CUJO AI. "Diese Leistung weckt bei unseren neuen Kunden Vertrauen, dass wir ein Anbieter mit geringem Risiko in diesem Bereich sind, mit bewährter technischer und betrieblicher Erfahrung sowie mit dem Anspruch, über die weiteste Einsatzbereite zu verfügen, um sicherzustellen, dass unsere KI-Modelle der Konkurrenz weit voraus sind."

Die Lösungen von CUJO AI basieren auf einer Grundmenge an Technologien, die KI- und ML-Analysen zur Echtzeit-Erkennung von bisher unbekannten Bedrohungen und zur Echtzeit-Bedrohungsintelligenz für bekannte Bedrohungen wirksam nutzen. Anstatt sich nur auf eine Bibliothek existierender Signaturen von Angriffsmustern zu verlassen, lernt CUJO AI aktiv vom Netzwerkverkehr und Geräteverhalten, um sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungsvektoren zu blockieren.

"Das CUJO AI-Team besteht aus hochtalentierten Experten und klügsten Köpfen, die bereit sind, sich mit den Herausforderungen entstehender Bedrohungen zu befassen und diese zu bewältigen. Unsere Weiterentwicklung wird anhand unserer umfangreichen Kundenliste und der Zahl an hervorragenden Leistungen offensichtlich," sagte Santeri Kangas, CTO bei CUJO AI. "Wir sind stolz auf das von den größten zukunftsorientierten Netzwerkbetreibern entgegengebrachte Vertrauen in unser Engagement, dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, Ihren Kunden eine nahtlos integrierte Palette an Diensten für digitale Sicherheit bereitzustellen. Unser Team engagiert sich dafür, die Entwicklung der KI zu beschleunigen und unsere Lösungen noch weiter hochzuschrauben, umsichere und personalisierte, zusammenhängende Erfahrungen zu bieten".

Mit mehr als 760 Millionen vernetzter Geräte, die täglich überwacht und geschützt werden, stellt CUJO AI für Festnetz-, Mobilfunk- und Betreiber von öffentlichen WLAN-Hotspots weltweit eine vollständige Auswahl an Produkten bereit, um den Endnutzern eine nahtlos integrierte Palette an Diensten für digitale Sicherheit an die Hand zu geben. CUJO AI teilte im letzten Jahr ebenfalls mit, dass es den beiden US-amerikanischen Tier-1-Netzbetreibern Comcast und Charter Communications KI-gestützte Lösungen für digitale Sicherheit liefert.

Über CUJO AI:

Die Produktpalette von CUJO AI bietet auf Grundlage eigener KI-Modelle und Milliarden exklusiver realer Datenpunkte genauen Einblick, wie die Bewegung von Daten zwischen Netzwerken erfolgt sowie Menschen und Geräte digital geschützt werden. Dies schafft Sicherheit von Smart Living Erlebnissen in Privathaushalten, Unternehmen und vernetzten Gemeinschaften. Betreiber von Netzwerken sowie mobilem und öffentlichem WLAN weltweit setzen das Produktportfolio von CUJO AI ein, um Nutzern eine Palette nahtlos integrierter Mehrwertdienste zu liefern, die Netzwerküberwachung und -schutz, erweiterte Gerätekennung, Netzwerksicherheit in Echtzeit, Datenschutz, Inhaltszugriffskontrolle und digitale Elternschaft umfassen.

