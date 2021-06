Lumen Technologies

Lumen Media Transformation bringt Live- und On-Demand-Video von der Kamera zur Edge

Denver (ots/PRNewswire)

End-to-End-Lösung bietet erweiterte Funktionen zur Vorbereitung und Anreicherung von Inhalten für die Bereitstellung an Benutzer über das Internet

Um Medienvertreibern und Dienstleistern die Möglichkeit zu geben, Videoinhalte schneller und einfacher an ein Publikum überall auf der Welt und auf jedem Gerät zu liefern, hat Lumen Technologies (NYSE: LUMN) Lumen Media Transformation eingeführt. Lumen Media Transformation schafft durch die Kombination fortschrittlicher Videocodierungstechnologien mit den globalen Glasfaser- und Edge-Netzwerken von Lumen hochwertige Online-Erlebnisse.

"Dieser vollständig verwaltete, fortschrittliche Medientransformations- und Content-Delivery-Service wird dazu beitragen, die Time-to-Market für globale Broadcaster und Pay-TV-Betreiber zu beschleunigen, die im Wettbewerb stehen, ihre Dienste in den schnell wachsenden Over-the-Top (OTT)-Märkten zu transformieren", sagte Pierre-Louis Theron, Vice President of Content Delivery Services, Lumen Technologies. "Mit der Unterstützung lokaler Sprachen in verschiedenen Regionen und unserer langjährigen Erfahrung bei der Umgestaltung von Broadcast-Workflows zur Unterstützung der OTT-Bereitstellung können wir Betreibern fortschrittliche Videofunktionen und Monetarisierungs-Tools zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass sie OTT-Inhalte in großem Umfang bereitstellen und die Gunst des lokalen Publikums und der Werbetreibenden erhalten und gewinnen können."

Als Teil des Lumen Edge Application Delivery Portfolios nutzt Lumen Media Transformation die sichere Vyvx-Signalerfassung des Unternehmens, die mit der Cloud-basierten Videosoftware von MediaKind für die Codierung, Verpackung und Anreicherung von Inhalten verbunden wurde. Das Video wird dann über das globale Content Delivery Network (CDN) von Lumen direkt an den Verbraucher ausgeliefert. Mit Blick auf die Flexibilität können die Dienste je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden und erfordern keine zusätzlichen Investitionen in CAPEX, keine weitere Bereitstellung von Hardware und keine Änderungen an bestehenden Broadcast-Workflows.

Da die Zahl der OTT-Video-Abonnenten weiter steigt, wird auch die Nachfrage nach OTT-Anreicherungs- und Bereitstellungslösungen zunehmen. Nach Angaben des Branchenanalystenunternehmens Omdia werden 2021 weltweit mehr als 1,24 Milliarden OTT-Videoabonnenten erreicht, was einem Anstieg von 13 % gegenüber 2020 entspricht, und der OTT-Abonnementumsatz wird voraussichtlich um 21 % auf insgesamt 90 Milliarden US-Dollar steigen.

"Der globale OTT-Videomarkt wächst sehr schnell, teilweise angekurbelt durch die Covid-Pandemie, mit besonders starkem Wachstum in Regionen wie Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum, die nun die etablierteren Märkte wie Nordamerika und Europa überholen", so Tony Gunnarsson, Principal Analyst bei Omdia. "Es gibt eine starke Nachfrage von lokalen und regionalen Medienanbietern nach fortschrittlichen Funktionen, die es ihnen ermöglichen, OTT-Inhalte schneller und einfacher auf den Markt zu bringen."

Weitere Informationsquellen:

- Um mehr über Lumen Media Transformation zu erfahren, klicken Sie: https://www.lumen.com/en-us/networking/media-transformation.html - Weitere Informationen zu den Lumen Content Delivery Services finden Sie unter: https://www.lumen.com/en-us/industries/media-entertainment.html - Weitere Informationen zu MediaKinds Aquila Streaming-Lösung finden Sie unter: https://www.mediakind.com/consumer-delivery/aquila-streaming/

Informationen zu Lumen Technologies:

Lumen wird von der Überzeugung geleitet, dass die Menschheit am besten ist, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, voranbringt. Mit 450.000 Glasfasermeilen für Kunden in mehr als 60 Ländern, liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Gemeinden dabei zu unterstützen, großartige Erfahrungen bereitzustellen. Mehr zu den Netzwerk-, Edge-Cloud-, Security- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen von Lumen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie unter: news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies und YouTube: /lumentechnologies. Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken von Lumen Technologies, LLC in den Vereinigten Staaten. Lumen Technologies LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lumen Technologies Inc.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1529076/Media_Transformation_Final.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529081/Lumen_Media_Transformation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

Original-Content von: Lumen Technologies, übermittelt durch news aktuell