Lumen ernennt Annette Murphy zum Managing Director für die Region EMEA

London (ots/PRNewswire)

Fokus auf Fortsetzung der transformativen Customer-First-Geschäftsstrategie für das Enabling der 4. Industriellen Revolution

Lumen Technologies (NYSE: LUMN) hat die Ernennung von Annette Murphy zum Managing Director für die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) bekannt gegeben. Sie wird für das gesamte Geschäft von Lumen in dieser Schlüsselregion verantwortlich sein und die Kunden des Unternehmens mit einem Customer-First-Ansatz unterstützen, um deren Erfolg zu optimieren.

Annette Murphy wird in dieser Funktion Lumens EMEA-Geschäftsstrategie und -wachstum vorantreiben, Teams in allen Go-to-Market- und operativen Funktionen leiten sowie eng mit der gesamten Organisation zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Lumen seine Mission erfüllt, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, Kunden in die Lage zu versetzen, die Chancen der vierten industriellen Revolution zu nutzen, indem sie die Technologieplattform von Lumen einsetzen, um ihre Daten zu nutzen, Geschäftsanwendungen der nächsten Generation einzuführen und erstaunliche digitale Erfahrungen zu schaffen.

Annette Murphy kommt von Zayo zu Lumen, wo sie mehrere leitende Positionen für Vertriebs-, Geschäfts- und Strategieteams innehatte. Zuletzt fungierte sie als Executive Vice President für Lit Services. Vor ihrer Zeit bei Zayo bekleidete Annette Murphy leitende Positionen bei Geo Networks und BT Global Services.

"Ich freue mich, Annette in unserem internationalen Führungsteam willkommen heißen zu können", sagt Laurinda Pang, President of Global Customer Success bei Lumen Technologies. "Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Unternehmensführung, ihrer Kundenkenntnis sowie ihrem starken Hintergrund in den Bereichen Kommunikation und Technologie ist sie perfekt aufgestellt, um die Vision von Lumen umzusetzen und unser Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben. Annettes Expertise wird entscheidend dazu beitragen, Lumen als den Partner der Wahl für Unternehmen zu positionieren, die in der vierten industriellen Revolution erfolgreich sein wollen."

Annette Murphy: "Ich freue mich darauf, die EMEA-Region für Lumen zu leiten, um unsere auf Transformation ausgerichtete Geschäftsstrategie weiterhin erfolgreich umzusetzen. Lumen hat seit der Einführung der innovativen Lumen-Technologieplattform im Jahr 2020 bedeutende Fortschritte gemacht, um die Anwendungs- und Datenanforderungen seiner Kunden für die vierte industrielle Revolution zu unterstützen. Ich möchte diesen Wachstumskurs in EMEA beschleunigen, während das Unternehmen weiterhin in seine Plattform investiert und seine Kundenerfolgsstrategie verbessert, um die Geschäftslösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, sich im digitalen Zeitalter zu behaupten."

- Erfahren Sie, warum Lumen im Gartner Magic Quadrant 2021 für Network Services, Global als Leader eingestuft wurde: https://news.lumen.com/2021-03-09-Lumen-named-a-Leader-in-the-2021-Gartner-Magic-Quadrant-for-Network-Services-Global - Lesen Sie unsere Mitteilung zu Ian Cunninghams Ernennung zum Vice President of Sales and Customer Success in EMEA: https://news.lumen.com/lumen-appoints-Ian-Cunningham

Über Lumen Technologies

Lumen wird von der Überzeugung geleitet, dass die Menschheit am besten ist, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, voranbringt. Mit ca. 450.000 Glasfasermeilen und Kunden in mehr als 60 Ländern liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Kommunen großartige Erfahrungen bereitzustellen. Mehr zu den Netzwerk-, Edge-Cloud-, Sicherheits- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen von Lumen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie auf news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies und YouTube: /lumentechnologies.

Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken von Lumen Technologies LLC in den Vereinigten Staaten. Lumen Technologies LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lumen Technologies Inc.

