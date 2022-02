Alpha Variance Solutions

Alpha Variance Solutions verpflichtet sich zu Ziel 5 für nachhaltige Entwicklung - Geschlechter-Gleichstellung in der Tech-Branche

New York (ots/PRNewswire)

-- Alpha Variance Solutions, ein Microsoft Gold Partner, der sich auf die Implementierung von Einzelhandels- und professionellen Dienstleistungen spezialisiert hat, ist stolz darauf, sich zu Ziel 5 für nachhaltige Entwicklung zu verpflichten.

„Die Gleichstellung (der Geschlechter) sollte in der heutigen Welt eigentlich kein Thema mehr sein. Leider sieht die Realität anders aus. Als Gründerin und Präsidentin eines Tech-Unternehmens habe ich erlebt, was es bedeutet, in einer von Männern dominierten Branche zu arbeiten.

Wir stehen für alle sieben von der UNO angekündigten Ziele für nachhaltige Entwicklung, die mit dem Ziel 5 Hand in Hand gehen. Sich für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen, ist nicht nur eine Entscheidung. Es ist unsere Pflicht, uns für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen." – Yuanming Chu, Gründerin und Präsidentin von Alpha Variance Solutions.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden von den Vereinten Nationen entwickelt, um „eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle zu erreichen". Ziel 5 konzentriert sich darauf, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen durch Bildung, Wissen, gleiche Bezahlung und gleiche Chancen zu stärken.

Einer der Schritte, die Alpha Variance Solutions gegangen ist, ist die Einbeziehung von Unternehmen im Besitz von Frauen in die Lieferkette. Ein Schritt, der zeigt, wie sich das Unternehmen für die Förderung von Gleichberechtigung und Vielfalt einsetzt. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis Januar 2023 auf allen Unternehmensebenen mindestens 50 % weibliche Mitarbeiter zu beschäftigen und gleichzeitig Technologie-Trainee-Programme mit mindestens 50 % Frauenanteil einzurichten.

Alpha Variance Solutions ist sich bewusst, wie leichtfertig oft von Nachhaltigkeitszielen berichtet wird und hat sich verpflichtet, einen halbjährlichen Bericht zu veröffentlichen, damit der Fortschritt bei der Gleichstellung der Geschlechter transparent nachverfolgt werden kann.

Weitere Informationen zu den Bemühungen von Alpha Variance Solutions zur Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter finden Sie auf:

https://www.alphavsolutions.com/blog/sdg-5/

Informationen zu Alpha Variance Solutions:

Alpha Variance Solutions ist ein von Frauen geführtes Unternehmen mit Sitz in New York City. Es wurde 2015 gegründet, nachdem es ein Jahrzehnt lang erfolgreich Implementierungsdienste für Fortune-500-Kunden geleistet hatte. Alpha Variance Solutions wurde ins Leben gerufen, um den häufigsten und einfachsten Bedarf in dieser Branche zu decken: einen Partner, der zuhört und Kunden durch einen gut geplanten und ausgeführten Implementierungspfad führen kann.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739180/Alpha_Variance_Solutions_Logo.jpg

Original-Content von: Alpha Variance Solutions, übermittelt durch news aktuell