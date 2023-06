Dankeschön-Aktion für Ukraine-Helfende: Ehrenamtliche aus ganz Deutschland feiern beim 1.000. Länderspiel der DFB-Auswahl das deutsche und ukrainische Team

Neustrelitz (ots) - Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember sind Engagierte eingeladen, an der Entwicklung der Engagementstrategie der Bundesregierung mitzuwirken. Am 5. Dezember wird weltweit der Tag des Ehrenamts gefeiert. Das nimmt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) zum Anlass, Engagierte, Ehrenamtliche und Fachleute nach der ...

mehr