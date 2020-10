Unterstützung für Ärzte und die Allgemeinheit: SonoScape in Deutschland

SonoScape Medical Corporation

Nach der Rückkehr aus der Sommerpause ist die Zeit nach COVID besser vorbereitet und geplant, und elektive Eingriffe haben wieder zugenommen. Die mit Abstand größte Priorität der Ärzte gilt weiterhin dem Schutz der Patienten sowie dem Eigenschutz, vor allem in Anbetracht der Gefahr eines Wiederauftretens.

Die Unterstützung der SonoScape Medical Corporation erstreckt sich weiter auf die Gemeinschaft. Vor Kurzem ist in Deutschland eine Lieferung von 10.000 N95-Masken eingetroffen, die dem Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (BNG) gespendet wurde. SonoScape ist stets engagiert und steht an der Seite der Patienten und Ärzte, um eine zugängliche erstklassige Lösung für die Patientenversorgung zu bieten und um so gemeinsam mit der vor uns liegenden Ungewissheit fertig zu werden.

Doch die Zusammenarbeit zwischen SonoScape und den Ärzten in Deutschland endet nicht dort. Seit der Pandemie haben sich Webinare zum am häufigsten verwendeten Kommunikationsmedium entwickelt. Der Trend zur schnellen und notwendigen Digitalisierung nimmt zu. Nun können CME-Punkte auch durch eine Online-Teilnahme anerkannt werden. Im vergangenen Monat hat SonoScape bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten den BNG bei Liveübertragungen in Deutschland unterstützt und eine Reihe von Schulungssitzungen ausgelöst, die die Teilnehmer sich ebenfalls anerkennen lassen können. Die vier Vortragenden waren hingebungsvolle Professoren, die entweder an renommierten deutschen Universitäten oder in der Führungsspitze des BNG tätig sind.

Jetzt ist die Zeit zu handeln. Die neue Normalität muss nicht Beeinträchtigung bedeuten. SonoScape rüstet sich, indem es seine Perspektive verändert, es beschäftigt sich mit neuen Projekten und hilft Ärzten dabei, ihre Routine wieder aufzunehmen.

Informationen zu SonoScape Medical

SonoScape wurde 2002 in Shenzhen (China) gegründet. Unter dem Leitspruch "Caring for life through innovation" entwickelt das Unternehmen Ultraschall- und Endoskopielösungen und bietet erstklassigen Kundenservice. Gegen Ende des letzten Jahres hat SonoScape seine beiden stärksten Kompetenzen der Sonographie und Endoskopie kombiniert und der Welt sein erstes Echoendoskop EG-UR5 vorgestellt. Das Unternehmen betreibt F&E-Zentren in Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokio, Silicon Valley und Seattle.

