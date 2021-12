HR Path

HR Path übernimmt Integra, einen großen Anbieter von HR-Lösungen

Paris (ots/PRNewswire)

HR Path gab heute bekannt, dass es mit Integra eine der größten Übernahmen seit der Gründung der Gruppe vor 20 Jahren getätigt hat. Damit stärkt das Unternehmen seine führende Position bei HR-Angeboten in Europa und Lateinamerika.

Das Kerngeschäft von Integra umfasst die Implementierung der SAP SuccessFactors HXM Suite (Human Experience Management), das Outsourcing von Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Gehaltsabrechnung und Talentmanagement (BPO- und TBPO-Modelle) sowie Cornerstone OnDemand. Mit mehreren Standorten in Spanien und Niederlassungen in Belgien und Mexiko leistet Integra Unterstützung für mehr als 100.000 Mitarbeiter auf der SAP SuccessFactors-Plattform.

Seit über zwanzig Jahren ist HR Path ein Weltmarktführer und Experte im Bereich Personalwesen und bietet umfassende Personaldienstleistungen, die von Strategieentwicklung über die Einführung integrierter Lösungen und Support bis zu Managed Payroll Services reichen.

Mit dieser jüngsten Übernahme begrüßt HR Path seine neuen Partner Ignacio San Luis und José Manuel Fernandez, die die Unternehmensentwicklung in diesen Regionen weiter führen werden.

„Dieser historische Zusammenschluss macht uns zum größten Integrator für SAP SuccessFactors und Experten für Employee Central Payroll (ECP) in Spanien. Folglich positionieren wir uns als Nummer eins in Europa und führender Experte in der HR-Branche weltweit", betont François Boulet, Co-CEO und Mitbegründer von HR Path.

Cyril Courtin, Co-CEO und Mitbegründer von HR Path erklärte: „Wir freuen uns, mithilfe unserer jüngsten Partner nun auch unsere Tätigkeit im Bereich ‚Beratung' in Spanien ausbauen zu können, da dies einer unserer am stärksten nachgefragten und wachsenden Geschäftsbereiche in diesen Märkten ist."

„Wir sind überzeugt, dass das gemeinsame Wertesystem von HR Path mit unseren 3 Säulen des Erfolgs ‚Improve, Innovate und Inspire' uns mit der Unterstützung von HR Path in die Lage versetzen wird, unser Dienstleistungsportfolio weiter auszubauen, indem wir seine globale Expertise und Marktpräsenz nutzen", erklärt Ignacio San Luis, Mitbegründer von Integra und neuer Partner von HR Path.

„Unsere Kunden und Prospects erhalten damit die Sicherheit, dass unsere aufeinander abgestimmten Best Practices, die durch diese Integration noch verstärkt werden, die erfolgreiche Durchführung der Projekte in jeder Beziehung gewährleisten. Unsere Mitarbeiter erhalten vielfältigere Karriereoptionen, ein breiteres Spektrum von Projekten und die Möglichkeit, in einem größeren Beraterteam zu arbeiten, das unsere Kunden betreut", betont José Manuel Fernandez, Mitbegründer von Integra und neuer Partner von HR Path.

Über HR Path

HR Path, ein weltweit führender Experte im Bereich Personalmanagement, unterstützt Unternehmen, bei denen das Humankapital im Mittelpunkt der digitalen Transformation steht. Advise, Implement & Run (Beratung, Implementierung und Ausführung) sind die drei Geschäftsfelder von HR Path, die zur Verbesserung der Leistungen unserer Unternehmenskunden im Personalmanagement beitragen.

HR Path wurde 2001 in Paris/Frankreich gegründet und erbringt mit seinen 1.250 talentierten Mitarbeitern Beratungs-, Integrations- und Implementierungsleistungen für mehr als 1.500 Kunden in 18 Ländern. Sein Umsatz beläuft sich derzeit auf 140 Millionen Euro.

Über Integra

Integra ist ein Spezialist für Personal-, Lohnabrechnungs- und Talentmanagement-Lösungen, die auf der SAP SuccessFactors Suite basieren. Unser Ziel ist es, die Personalabteilung jedes Unternehmens und in jeder Branche in die Lage zu versetzen, fortschrittliche Technologien zu nutzen.

Wir helfen Großunternehmen und KMUs dabei, ihre Talentmanagement-Prozesse im Zuge der digitalen Transformation zu verbessern, wobei die Menschen immer im Mittelpunkt stehen.

