ILC Dover, Inc.

ILC Dover kündigt Multikompendien-Wasser für Injektionszwecke (WFI) für die wachsenden Märkte für Biotherapeutika sowie Zell- und Gentherapie an

Newark, Del. (ots/PRNewswire)

ILC Dover LP („ILC Dover" oder das „Unternehmen"), spezialisiert auf innovative Einweglösungen für Biotherapeutika und pharmazeutische Verarbeitung, gab die Einführung von Water for Injection (WFI) für den Biotherapeutika-Markt bekannt. Mit dieser Markteinführung erweitert ILC Dover sein Angebot an integrierten Lösungen für den gesamten biotherapeutischen und pharmazeutischen Herstellungsprozess. Sie werden für die Zubereitung von Medien, Puffern und anderen Inhaltsstoffen für Biopharmazeutika und medizinische Geräte verwendet.

Die Aufnahme von WFI folgt auf neue Produktangebote, darunter Einweg-Flüssigkeitsbeutel, sowie auf die jüngste Übernahme von KSE Scientific im Dezember 2021 durch das Unternehmen. Als führender Anbieter von WFI- und verwandten Lösungen für die aufstrebenden Märkte Biopharma, Zell- und Gentherapie, Gewebebanking und Medizintechnik kombiniert KSE Scientific mit ILC Dover jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Weltklasseprodukten, um Synergien in den Arbeitsabläufen der Flüssigkeitsverarbeitung und des Transfers zu schaffen und die anspruchsvollsten Spezifikationen und Endanwendungen der Kunden zu erfüllen.

Das Unternehmen wird in Durham, NC, Multi-Kompendien-WFI-Lösungen herstellen, wird aber letztendlich seine wachsende cGMP-Fläche nutzen, um seine Kunden und Partner weltweit zu unterstützen.

„Wenn wir Einschränkungen auf den von uns bedienten Märkten feststellen, reagieren wir. Durch die Sicherung der Versorgung und die Stärkung unserer Zuverlässigkeit als Lösungsanbieter ist ILC Dover nun in der Lage, WFI- und Einweg-Flüssigkeitsbeutel für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten", so Corey Walker, CEO von ILC Dover. „Während wir weiter wachsen und die Nachfrage befriedigen, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, breitere und stärker integrierte Workflow-Lösungen für die Endmärkte Biopharma, Zell- und Gentherapie und verwandte Life Sciences anzubieten."

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Expansionsprojekt innerhalb der 25.000 Quadratfuß großen Produktionsanlage von KSE Scientific in Durham, NC, in Angriff genommen, um durch Destillation hergestelltes WFI anzubieten, einen Schlüsselrohstoff für die Märkte Biopharma sowie Zell- und Gentherapie. Diese Erweiterung ermöglicht ILC Dover eine größere Flexibilität bei der Betreuung von Kunden auf der ganzen Welt, indem die bestehenden Umkehrosmose-Kapazitäten um die Destillation für WFI erweitert werden. Die eigene Fähigkeit, WFI durch Destillation herzustellen, war ein entscheidender Meilenstein für die rasche Expansion von ILC Dover in andere Angebote für sterile Flüssigkeiten, die bald folgen werden.

ILC Dover ist bestrebt, umfassende Lösungen anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Mit der kürzlich erfolgten Markteinführung von selbst hergestellten Flüssigkeitsbeuteln, Flüssigkeitstransferbaugruppen und WFI kann ILC Dover nun kundenspezifische WFI-Lösungen mit einer stabilen Lieferkette, unvergleichlichen Lieferzeiten und schneller Skalierbarkeit anbieten.

Um mehr über die WFI- und cGMP-Chemielösungen von ILC Dover zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.ilcdover.com/products/water-for-injection-wfi-quality-water/ oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Original-Content von: ILC Dover, Inc., übermittelt durch news aktuell