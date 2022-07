ILC Dover, Inc.

ILC Dover kündigt die europäische Markteinführung des Sentinel Clear XE™ PAPR an

Newark, Delaware (ots/PRNewswire)

Die Sentinel Clear XE™-Haube und das XE-Gebläse bieten höchstmöglichen Schutz und Leistung für Mitarbeiter in der Pharmazie und den Biowissenschaften

ILC Dover Inc., spezialisiert auf innovative Einweglösungen für die globale biotherapeutische und pharmazeutische Verarbeitung sowie auf persönliche Schutzausrüstung (PSA), gab die europäische Markteinführung des Sentinel Clear XE™ Atemschutzgerätes mit aktiver Luftreinigung (PAPR) bekannt. Das System, das auf dem Erfolg des in Nordamerika verkauften Modells Sentinel XT™ Clear aufbaut, ist ideal für den Schutz von Mitarbeitern in pharmazeutischen Produktionsbetrieben vor der Belastung durch toxische Partikel in der Luft.

Zu den Merkmalen des Sentinel Clear XE™ PAPR gehören:

Der beste Schutz in seiner Klasse. Sicherheit ist das oberste Gebot für Unternehmen, die mit hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) arbeiten. Der Sentinel Clear XE™ PAPR bietet TH3-Schutz, die höchste Stufe, die gemäß EN 12941-Zertifizierung möglich ist.

Die Markteinführung in Europa erfolgt in einer Zeit, in der das Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften ein beispielloses Wachstum verzeichnet und in neue Märkte, wie z. B. die Flüssigkeitsverarbeitung und die chemische Industrie, eintritt.

„Der Sentinel Clear XE™ PAPR ist für Betreiber, die pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) verarbeiten, ein entscheidender Fortschritt, und wir freuen uns, dass unsere Kunden in Europa nun Zugang zu diesem innovativen System haben werden", sagte Corey Walker, CEO von ILC Dover. „Unsere PSA-Lösungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie ILC Dover nicht nur flexibel auf die sich ständig verändernde Gesundheitslandschaft reagiert, sondern auch breitere Workflow-Lösungen für unseren wachsenden Kundenstamm im Bereich Life Sciences anbietet. Wie wir an der immensen Nachfrage während der Covid-19-Pandemie gesehen haben, verbessern unsere PSA-Lösungen weiterhin die Sicherheit und Produktivität unserer Kunden in der ganzen Welt."

Informationen zu ILC Dover

ILC Dover ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Entwicklung und Herstellung von Lösungen für den biopharmazeutischen, pharmazeutischen und medizintechnischen Markt sowie ein führender Lieferant für die (Luft-)Raumfahrtindustrie. Unsere Kunden bezeugen unser unermüdliches Engagement für hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologie und reaktionsschnelle Dienstleistungen, während unsere visionären Lösungen seit 1947 die Effizienz verbessern und zugleich Menschen, Produkte und Infrastruktur unter gefährlichen Bedingungen durch flexible Schutzlösungen absichern. Weitere Informationen über ILC Dover finden Sie unter www.ilcdover.com.

Für weitere Informationen über Sentinel Clear XE™ PAPR besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.

