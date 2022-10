Seven.One Entertainment Group

Claudia von Brauchitsch wird neue "SAT.1 Nachrichten"-Anchorwoman

Das Team für die Nachrichtenredaktion der Seven.One Entertainment Group steht

Unterföhring (ots)

+++ Newstime +++ Neue Redaktion. Neuer Standort. Neue Moderatorinnen. Claudia von Brauchitsch moderiert ab 1. Januar 2023 als neue Anchorwoman die "SAT.1 Nachrichten". Mit Karolin Kandler für die ProSieben NEWSTIME und Angela van Brakel für die Kabel Eins News kommen zwei weitere erfahrene News-Moderatorinnen zur Nachrichtenredaktion der Seven.One Entertainment Group. Marc Bator (SAT.1), Michael Marx (ProSieben) und Norbert Anwander (Kabel Eins) bleiben wie bisher im News-Moderationsteam. Nachrichtenprofis und Top-Journalisten vor und hinter der Kamera: Die neue Politik-Chefreporterin Charlotte Potts berichtet aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Der profilierte Newsjournalist Axel Storm wechselt als Washington-Korrespondent zur Seven.One Entertainment Group. Die neue 60-köpfige Nachrichtenredaktion produziert am Hauptstandort in Unterföhring künftig alle Newsformate der Sendergruppe - im Lauf des Jahres aus einem hochmodernen Newsroom und neuen State-of-the-art-Studio. Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Es ist uns gelungen, ein gleichermaßen erfahrenes wie innovatives Team für unsere neue Nachrichtenredaktion aufzustellen. Wir haben eine zukunftsweisende Mischung aus Nachrichtenprofis, Fernsehmachern und Digital-Experten mit exzellenter Newskompetenz. Alle Kolleginnen und Kollegen fiebern mit großer Vorfreude und höchster Konzentration dem Start entgegen." Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "Der Start unserer eigenen Nachrichtenredaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die Sendergruppe - gleichzeitig aber auch nicht der letzte. Im nächsten Jahr folgen ein komplett neuer Auftritt aller News-Marken und der Umzug in unseren neuen Newsroom und unser neues Studio. Die Bündelung der Informationskompetenzen unter einem Dach ermöglicht uns ab 1. Januar, in der tagesaktuellen Berichterstattung unsere Zuschauer und User künftig schneller und umfangreicher zu informieren."

