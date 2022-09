Seven.One Entertainment Group

DER ASTRONAUT! DAS ZEBRA! MÜLLI MÜLLER! DIE RAUPE! Diese Masken rocken beim Mega-Wiedersehen auf der großen "The Masked Singer"-Live-Tour ab März 2023

Unterföhring (ots)

Nicht im Weltraum, nicht in der Steppe, nicht auf der Müllkippe, nicht im Blätterwald: Auf den großen Bühnen der Bundesrepublik feiern DER ASTRONAUT, DAS ZEBRA, MÜLLI MÜLLER und DIE RAUPE aka Max Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling ihr großes Wiedersehen! Und das knallt so richtig: Auf der großen Live-Tour zu Deutschlands beliebtestem TV-Rätselspaß "The Masked Singer" geben sich die Promis musikalisch das Mikro in die Hand und begeistern die Fans des ProSieben-Showhits. Mit dabei sind als wechselnde Stargäste neben der Stammbesetzung (DER ASTRONAUT, MÜLLI MÜLLER, DIE RAUPE und DAS ZEBRA bzw. ihren prominenten Alter Egos) unter anderem DER ENGEL aka Bülent Ceylan, Stefanie Hertel als DER PANTHER, DER WUSCHEL aka Mike Singer und DAS SKELETT aka Sarah Engels. Start der Live-Tour ist am 30. März 2023 in der Mannheimer SAP-Arena, Karten gibt es hier.

So läuft der Live-Rätselspaß ab

Das Publikum erwartet eine bunte "The Masked Singer"-Wiedersehensparty mit großen Solo-Performances, melodischen Duetten und verrückten Talks. Der Rätselspaß kommt dabei natürlich nicht zu kurz: Es gibt eine neue Maske, unter der in jeder Stadt ein anderer Promi steckt. Und dem soll das Publikum gemeinsam mit dem prominent aus dem "The Masked Singer"-Kosmos besetzten Rate-Panel auf die Schliche kommen. In jeder Stadt strahlen DER ASTRONAUT, DAS ZEBRA, MÜLLI MÜLLER und DIE RAUPE als Stammbesetzung auf der Bühne. Außerdem rocken pro Tour-Station bis zu zwei weitere aus dem TV bekannte Masken die Arena. Dazu gehören unter anderem DER ENGEL aka Bülent Ceylan, Stefanie Hertel als DER PANTHER, DER WUSCHEL aka Mike Singer oder auch die Gewinnerin der zweiten Staffel, Sarah Engels aka DAS SKELETT. Die Zuschauer:innen können überall ihren Lieblingsmasken begegnen und werden während der Show aktiv mit einbezogen: Das Rateteam kann den Zuschauer:innen Fragen stellen oder sie auch um Hilfe bitten - entweder persönlich oder per Applausometer. Am Ende jedes Abends wartet der große Moment der Demaskierung - wer versteckt sich unter der neuen Maske?

Seven.One Starwatch schickt gemeinsam mit Endemol Shine Germany und FKP Show Creations GmbH den ProSieben-Prime-Time-Hit "The Masked Singer" erstmals auf große Live-Tour durch die Arenen der Bundesrepublik. Insgesamt 13 Shows sind im Frühjahr 2023 deutschlandweit geplant, u.a. geht es nach Berlin, Hamburg, München und Frankfurt. Das Konzept der Tour wurde gemeinsam mit der Endemol Shine Germany, deren Vermarktungsagentur Banijay Live Artist Brand und der Seven.One Entertainment Group entwickelt.

ProSieben zeigt die siebte Staffel von "The Masked Singer" ab 1. Oktober 2022, immer samstags live um 20:15 Uhr.

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell