Die beste britische Quizshow seit zehn Jahren: Seven.One Entertainment Group sichert sich die Rechte an der Erfolgsshow "The 1% Club" von BBC Studios

Willkommen im Home of Entertainment. Die Seven.One Entertainment Group holt die erfolgreichste britische Quizshow der letzten zehn Jahre nach Deutschland und sichert sich die Rechte an dem Show-Hit "The 1% Club" von BBC Studios. In Großbritannien verzeichnet das Programm Quoten-Rekorde in der Prime Time - mit durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil (Zielgruppe). Sender aus Frankreich, Israel, den Niederlanden und den USA haben bereits die Lizenz an "The 1 % Club" gekauft.

Hannes Hiller, als SVP Content Development Entwicklungschef für SAT.1 und ProSieben: "Mit 'The 1% Club' ist den Kolleg:innen in Großbritannnien ein echter Hit gelungen. Mit den ersten acht Folgen avancierte diese fesselnde Show zum erfolgreichsten britischen Quiz seit 10 Jahren. 'The 1% Club' ist perfekte Familienunterhaltung. Es wird nicht Wissen abgefragt - es geht um logisches Denken. Deswegen haben 15- und 55-Jährige dieselben Chancen - im TV-Studio als auch zu Hause vor dem Bildschirm."

Über die Show

"The 1% Club" stellt die Intelligenz der Nation auf die Probe. 100 Kandidat:innen im Studio messen ihre Cleverness im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. Die Fragen werden vorab in repräsentativen Umfragen getestet. So ist bei jeder Frage genau definiert, wie viel Prozent der Deutschen sie korrekt beantworten können. Die Kandidat:innen kämpfen sich in Schritten bis zur finalen 1%-Frage vor. Wer schlau genug ist, kann sich einen Platz im 1%-Club verdienen und behaupten, cleverer als 99% der Bevölkerung zu sein. Die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro.

In Deutschland wird das Format von BBC Studios Germany produziert. Das britische Original wurde von Magnum Media für ITV entwickelt und umgesetzt, eine zweite Staffel ist bereits beauftragt.

