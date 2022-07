Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group sichert sich die Rechte für die Show "The Musical Of Your Life"

Unterföhring (ots)

6. Juli 2022. Diese Show feiert das Leben eines Stars. Und die Seven.One Entertainment Group feiert diese Erfolgs-Show - und sichert sich die Rechte für das Erfolgsformat "The Musical Of Your Life", ein Lizenzformat von BE-Entertainment. Der belgische Quotenerfolg wurde bereits in neun weitere Länder verkauft.

Die Show "The Musical Of Your Life" zelebriert das Leben eines Stars in einer ganz besonderen Form - als Musical. Während der Star mit vielen anderen Zuschauer:innen im Publikum einer besonderen Location sitztwerden Schlüsselmomente aus seinem Leben von Gesangs- und Tanzprofis in Musical-Songs auf einer Bühne performt. Es wird getanzt und gesungen. Gelacht und geweint. Gestrahlt und gejubelt. Eine Show - so bunt und emotional wie das Leben des Stars.

Hannes Hiller, SVP Content Development SAT.1 und ProSieben: "Es gibt Momente im Leben, die sich nicht in Worte fassen lassen. Und für eben diese Momente steht ,The Musical Of Your Life'. Die Show hat beim belgischen Sender Play4 für einen fantastischen Quotenanstieg von 200 Prozent im Vergleich zum Senderschnitt gesorgt (Z. 14-44 J.). Die Show feiert das Leben und wir feiern diese Show."

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell