"Top Gun: Maverick" & "Infinite": Seven.One Entertainment Group sichert sich attraktives Spielfilm- und Serienpaket von Paramount

Take your breath away: Hollywood-Superstar Tom Cruise ist mit Erfolg als Navy-Pilot in "Top Gun: Maverick" in die deutschen Kinosäle zurückgeflogen. Der aktuelle Blockbuster wird voraussichtlich gegen Ende 2023 seine Free-TV-Premiere auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group feiern. Das Unternehmen hat sich mit Paramount auf einen attraktiven, langjährigen Lizenzvertrag geeinigt, der ebenfalls Catch-up-on-Demand-Rechte für Plattformen der Seven.One Entertainment Group beinhaltet. Zum Programmdeal zählen auch Antoine Fuquas Science-Fiction-Abenteuer "Infinite", ein Paramount+ Original Movie mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor, sowie die romantische Komödie "Trauzeugen", eine Co-Produktion von Pantaleon und SevenPictures für Paramount Pictures Germany (ab 2023 im Kino). Ebenfalls zum Deal gehört der Serienhit "Navy CIS Hawaii" (dienstags, 20:15 Uhr in SAT.1), der in den USA gerade in die zweite Staffel verlängert wurde. Teil der Vereinbarung sind zudem die Free-TV-Rechte an zahlreichen großen Film-Reihen aus der Paramount-Library wie "Mission Impossible", "The Transformers", "Jack Reacher", "Indiana Jones" oder "Crocodile Dundee" sowie weitere langjährige Ausstrahlungs-rechte an beliebten Serien wie "Navy CIS" und "Charmed".

Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

