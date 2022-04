Seven.One Entertainment Group

"Wir setzen voll auf Frauen." Seven.One Audio vermarktet exklusiv den neuen Podcast von Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner

Unterföhring (ots)

Diese beiden haben was zu sagen: Moderatorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind und Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner starten am Donnerstag, den 28. April 2022, mit ihrem gemeinsamen Podcast "Bauerfeind + Kuttner". Exklusiv vermarktet wird der neue wöchentliche Personality-Talk von Seven.One Audio, der Audio-Tochter der Seven.One Entertainment Group, die damit ihr Angebot an starken weiblichen Hosts weiter ausbaut.

Katrin Bauerfeind: Dieser Podcast ist Remmidemmi zum Hören, Entertainment für die Kopfhörer, aber auch alle anderen Hörer! Und Hörerinnen natürlich auch. Es ist wirklich für jeden etwas dabei, endlich gibt es mit 'Bauerfeind + Kuttner' einen Podcast, in dem schonungslos gelabert wird. Das hat uns wirklich noch gefehlt. Und Frauen auch. Diese klaffende Lücke, die es bislang auf dem deutschen Podcastmarkt gab, wird endlich geschlossen. Wir jedenfalls freuen uns sehr auf alles, was kommt und noch gesagt werden wird!"

Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio: "Wir setzen voll auf Frauen: Mit dem neuen Podcast 'Bauerfeind + Kuttner' und seinen beiden profilierten und beliebten Gastgeberinnen können wir unser Angebot weiter diversifizieren. Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner setzen im oft männlich dominierten Bereich der klassischen Plauder- und Welterklär-Podcasts ein unüberhörbares weibliches Ausrufezeichen - und erschließen damit auch eine interessante neue Zielgruppe für unsere Werbetreibenden."

Laura Wohlers und Paulina Krasa von "Mordlust", Leonie Bartsch und Linn Schütze von "Mord auf Ex", Evelyn Weigert mit "Hoppe, hoppe Scheitern", Paula Lambert mit "Paula - Lieben Lernen", Ariana Baborie als Teil von "Endlich normale Leute", Laura Larsson als Teil von "Zum Scheitern Verurteilt" und Bibi Claßen als Teil von "Das ist ja Claße(n)": Zum exklusiven Vermarktungsportfolio von Seven.One Audio zählen die Mehrheit der reichweitenstärksten und erfolgreichsten weiblichen Podcast-Hosts, die häufig ihren Weg in die Top Ten der deutschen Podcast-Charts finden.

Das ist "Bauerfeind + Kuttner"

Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner sind etablierte (Business-)Frauen und Wortakrobatinnen, die mit beiden Beinen fest im (Medien-)Leben stehen. Beide haben Bock auf die andere, auf den unterschiedlichen Blick auf die Welt, auf das Leben in all dem Wahnsinn. In ihrem neuen wöchentlichen Podcast sprechen sie über Medien und Mainstream, über Trends und Ticks und alles, was sie sonst noch beschäftigt, was meistens eine Menge ist. Es geht um die kleinen Erfolge, die großen Träume oder auch nur um die neue Streaming-Serie, komische Pullis von Olaf Scholz oder auch das Problem, sich nicht entscheiden zu können. Ein Frauen-Podcast, in dem es sich um mehr als Sex, Kinder und Menstruation dreht. Ein Wochenrückblick wie das Leben selbst: spannend, neu, provokativ und sehr lustig. "Bauerfeind + Kuttner" erscheint immer donnerstags und ist auf allen bekannten Plattformen verfügbar.

