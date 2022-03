Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group und ProU Producers United Film vereinbaren mehrjährige Zusammenarbeit über Koproduktion von deutschen Kinofilmen

Die Seven.One Entertainment Group und ProU Producers United Film GmbH werden bei der Koproduktion deutscher Kinofilme zusammenarbeiten: Die Produktionstochter SevenPictures Film GmbH und die vom ehemaligen Warner Germany-Chef Willi Geike Ende 2021 gegründete Produktionsfirma ProU Producers United Film GmbH werden künftig miteinander Kinostoffe entwickeln, finanzieren und produzieren. Gemeinsam mit dem Verleih Filmwelt und mit Unterstützung der Seven.One Entertainment Group sollen die Filme ins Kino gebracht werden. Die Seven.One Entertainment Group erhält außerdem ein umfassendes Rechtepaket an allen gemeinsam koproduzierten Filmen für die DACH-Region. Die Vereinbarung ist über mehrere Jahre angelegt.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group:

"Wir arbeiten bereits seit Jahren vertrauensvoll und erfolgreich mit Willi Geike zusammen und konnten eine Vielzahl gemeinsamer Kinoprojekte wie 'Der Junge muss an die frische Luft', 'Honig im Kopf' oder 'Vaterfreuden' feiern. Willi besitzt ein feines Gespür für herausragende lokale Filmstoffe, die Deutschland begeistern. Unsere Kooperation mit seiner neugegründeten Firma sichert unserer Sendergruppe ein umfassendes Rechtepaket an zukünftigen großen Kinohits. Wir freuen uns auch, dass wir mit dieser Zusammenarbeit einem neu aufgestellten deutschen Verleih den Weg ebnen können."

Willi Geike, Geschäftsführer ProU Producers United Film GmbH:

"Die Kollegen von SevenPictures und der gesamten Seven.One Entertainment Group eint mit mir die Liebe zum großen deutschen Kinofilm, der ein Millionenpublikum in seinen Bann zieht. Ich schätze das Unternehmen als zuverlässigen Partner und Unterstützer des deutschen Kinos - und freue mich, dass wir mit dieser Kooperation ein weiteres Kapitel in unserer langjährigen Zusammenarbeit aufschlagen können."

ProU Producers United Film GmbH

ProU Producers United Film GmbH wurde 2021 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft produziert zusammen mit namhaften Produktionsfirmen deutschsprachige Kinofilme und hält alle Rechte an diesen Filmen. ProU ist eine 100-prozentige Tochter der elbpictures Film GmbH. Gesellschafter und Geschäftsführer ist Willi Geike. Die Kinoauswertung der von der ProU produzierten Spielfilme in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt die Filmwelt Verleihagentur GmbH, die auch zum Unternehmensverbund gehört.

SevenPictures Film GmbH

Die SevenPictures Film GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Seven.One Entertainment Group und beteiligt sich jährlich als Koproduzent an der Entwicklung und Produktion von deutschen Kinoproduktionen, darunter Kinohighlights wie "Honig im Kopf", "Keinohrhasen", "Willkommen bei den Hartmanns" und aktuell "Contra". Die nächsten Kino-Releases von SevenPictures-Koproduktionen sind u.a. "JGA", sowie "Die Känguru-Verschwörung" und "One for the Road". Geschäftsführer von SevenPictures ist Dr. Stefan Gärtner.

Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

