"Wir wollen unsere journalistische Kompetenz ausbauen." Juliane Eßling wird neue SAT.1-Chefredakteurin

Unterföhring (ots)

Ein wichtiger Schritt in eine Zukunft mit mehr und mit neuem Journalismus. Juliane Eßling (45) wird zum 1. Juli 2021 neue SAT.1-Chefredakteurin. In dieser Funktion verantwortet sie unter anderem das erfolgreichste Frühstücksfernsehen Deutschlands, das Reporter-Magazin "akte" und diverse Reportage-Reihen wie zum Beispiel "Spiegel TV Reportage" und "Die SAT.1 Reportage". In den vergangenen Jahren hat Juliane Eßling erfolgreich als stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL gearbeitet. Juliane Eßling folgt bei SAT.1 auf Sven Pietsch, der seit 2019 - zusätzlich zu seinen Aufgaben als Seven.One Entertainment-Chefredakteur - auch kommissarisch SAT.1-Chefredakteur war. Juliane Eßling berichtet in Zukunft genauso wie ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel an Sven Pietsch, der als übergreifender Chefredakteur auch die neue News-Redaktion der Seven.One Entertainment Group aufbaut.

Juliane Eßling, ab 1. Juli SAT.1-Chefredakteurin: "Mein Herz schlägt für echte, gut recherchierte und gerne auch investigative Geschichten. Als Journalistin ist es meine Leidenschaft, Menschen mit spannenden Magazinen und Reportagen gleichermaßen zu informieren und zu unterhalten. Ich freue mich riesig, bei SAT.1 mit einem tollen Team die großen Programm-Marken weiter auszubauen und neue Ideen umzusetzen." Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "Wir wollen unsere journalistische Kompetenz weiter ausbauen. Für diesen Weg ist Juliane Eßling mit ihrem Know-how eine große Verstärkung. Mit ihrer Expertise als erfolgreiche Magazin-Macherin und stellvertretende Chefredakteurin wird sie SAT.1 als neue Chefredakteurin wichtige und richtige Impulse geben. Ich freue mich, dass sich Juliane für SAT.1 entschieden hat." Daniel Rosemann, neuer SAT.1-Chef: "Das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' und die 'akte' sind starke, erfolgreiche und beliebte SAT.1-Marken, aus denen und zu denen wir weitere Informations-Programme entwickeln wollen. Dafür ist Juliane Eßling die richtige Journalistin und die perfekte SAT.1-Chefredakteurin. Willkommen bei SAT.1, liebe Juliane."

