Gillian Flynn, Jörg Maurer und Co. bis die Ohren glühen! FYEO verfünffacht sein Angebot durch Hörbuch-Deal mit Zebralution

Über 200 Titel ab sofort abrufbar

Unterföhring (ots)

Hören, bis die Ohren glühen: FYEO kooperiert mit dem Digital-Vertrieb Zebralution und verfünffacht sein Angebot. Ab sofort können FYEO-Abonnent:innen unter mehr als 200 Hörbüchern bekannter Autor:innen wählen - zum Festpreis. Zu den verfügbaren Titeln zählen u.a. Werke des Meisters des Alpenkrimis, Jörg Maurer ("Am Abgrund lässt man gern den Vortritt"), Gillian Flynns Bestseller "Gone Girl" und "Das neunte Haus" von Fantasy-Queen Leigh Bardugo. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf Krimis, Comedy und Belletristik. Eine komplette Übersicht der verfügbaren Titel ist in der FYEO-App zu finden.

Luca Hirschfeld, Head of FYEO: "Zusätzlich zu unseren Audio-Blockbustern und preisgekrönten Doku-Reihen haben FYEO-Hörer:innen jetzt auf einen Streich Zugriff auf über 200 Hörbuch-Titel - und das unbegrenzt sowohl zeitlich als auch in der Stückzahl. Dieses neue Angebot macht FYEO noch attraktiver für Audio-Fans - und FYEO zum perfekten Begleiter, wenn man in der kommenden Urlaubssaison faul in der Sonne am Strand oder am heimischen Baggersee liegt."

Nils Hollmann, Managing Director Audiobook, Zebralution: "Wir freuen uns sehr, mit einer tollen Auswahl an Hörbüchern und Hörspielen von unseren Verlagen das attraktive Premium-Audio-Angebot von FYEO noch vielseitiger zu gestalten. Mit FYEO haben wir einen Partner gefunden, der sowohl unsere 'All Audio'-Vision als auch unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen teilt."

Das ist FYEO

Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "Lynn ist nicht allein" oder preisgekrönte Doku-Reihen wie "Affäre Deutschland". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörer:innen zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor:innen, Produzent:innen und Künstler:innen sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 40 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de.

Die Seven.One Audio vereint als Dachmarke die Geschäftsbereiche Podcast Factory und FYEO.Die Seven.One Audio gehört zur Seven.One Entertainment Group.einer 100-prozentigen Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken über die die Nation spricht - und das auf allen Plattformen.

Zebralution

Vor achtzehn Jahren ist ZEBRALUTION als "pioneers of digital audio" angetreten, damit Kreative ihre erschaffenen Inhalte einem weltweiten Publikum über eine Vielzahl von Services anbieten können. Inzwischen ist ZEBRALUTION eines der führenden Audio-Medienhäuser für den ganzheitlichen digitalen Vertrieb und der Vermarktung von Audioinhalten und ermöglicht ganzheitliche Lösungen für das Business ihrer Partner - damit Audio heute und in Zukunft Gehör findet und unsere Gesellschaft formt.

