Seven.One Entertainment Group

Kein Aprilscherz! Smyle und Seven.One Starwatch präsentieren digitales Live-Comedy-Event "Ingo & Friends" mit Ingo Appelt am 1. April 2021

Vorverkaufsstart heute

Unterföhring (ots)

Endlich. Wieder. Live-Comedy! Comedian Ingo Appelt führt am 1. April 2021 um 20:00 Uhr im Livestream durch "Ingo & Friends: Die interaktive Comedy-Show" - und bindet in der erstklassig besetzten Stand-Up-Liveproduktion im Stream auch das Publikum mit ein. Mit am Start, um dem Winter-Blues endgültig den Garaus zu machen, sind die Smyle-Künstler Herr Schröder, Marcel Mann, Jacky Feldmann, Negah Amiri, Salim Samatou, Tan Caglar und Nizar.

Smyle, die Comedy-Plattform der Seven.One Entertainment Group, und Seven.One Starwatch präsentieren das interaktive Comedy-Streaming-Event. Der Vorverkauf für die Live-Streaming-Show startet heute bei Eventim.

Pressekontakt:

Eva Gradl

PR Manager

Comm. & PR

Strategy, Digital & Sales

Seven.One Entertainment Group

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1127

email: eva.gradl@seven.one

Seven.One Entertainment Group GmbH

Medienallee 7 - 85774 Unterföhring

www.Seven.One

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell