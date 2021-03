Seven.One Entertainment Group

Comedy-Preisträger und Rapper Slavik startet eigenen Podcast "OSTALGIE" mit Producer VIZE

ab 9. März auf allen Audio-Plattformen

Unterföhring, 9. März 2021 (ots)

Mark Filatov alias Slavik, Joyn-Serienstar und Preisträger für die beste Comedyserie 2020 "Slavik - Auf Staats Nacken", startet gemeinsam mit Producer Vitali Zestovskih alias VIZE seinen ersten Podcast: In "OSTALGIE" schwelgen die beiden Deutsch-Russen ab 9. März gemeinsam jede Woche in Erinnerungen an ihre Kindheit, die sie zunächst in der ehemaligen Sowjetunion verbracht haben. Slavik und VIZE tauchen ein in eine andere Zeit und erzählen ihre Lebensgeschichte, die sie als Jugendliche nach Deutschland geführt haben - schonungslos ehrlich und herrlich humorvoll. "OSTALGIE" wird von Slavik und VIZE produziert und ist bei Seven.One Audio exklusiv unter Vertrag. Der Podcast ist auf allen Audio-Plattformen verfügbar. Werbepartner der ersten Folge sind die Hörbuch App BookBeat und die Versicherungsmanager-APP CLARK.

Mark Filatov alias Slavik: "In unserem Podcast können wir ungezwungen über Themen sprechen, die uns im alltäglichen Leben beschäftigen und über Dinge, die wir in unserer Kindheit erlebt haben. Wir erzählen von unserem bisherigen Weg, wie wir in Deutschland ankamen und uns hier ein Leben aufgebaut haben. Alles Eindrücke, die viele Zuhörer von uns teilen werden und mitnehmen können, die aber auch gleichzeitig zum Nachdenken anregen.''

Vitali Zestovskih alias VIZE: "OSTALGIE - das ist jeden Dienstag eine entspannte Stunde mit zwei ganz normalen Bratans von nebenan, die erzählen, wie sie als Jugendliche nach Deutschland kamen, mit ost-europäischen Migrationshintergrund aufwuchsen und es langsam zum Erfolg kam. Das alles 100 Prozent persönlich und unzensiert. ''

Alexander Krawczyk, Head of Podcast, Seven.One Audio: "Millionen von Fans folgen Slavik in den sozialen Medien. Mit seiner preisgekrönten Joyn-Serie 'Slavik - Auf Staats Nacken' begeistert er seit über einem Jahr ein großes Publikum. VIZE ist einer der angesagtesten Musikproduzenten Deutschlands. Jetzt wollen die beiden mit ihrer neuen wöchentlichen 'OSTALGIE'-Reihe auch im Audio-Bereich durchstarten. Wir freuen uns sehr, dass Slavik & VIZE die Seven.One Audio als Partner für ihr erstes Podcast-Format ausgewählt haben."

Slavik

Mark Filatov alias Slavik ist Rapper, Songwriter und Schauspieler. Für die Joyn-Produktion "Slavik - Auf Staats Nacken" wurde er mit dem Deutschen Comedy-Preis 2020 für die ,,Beste Comedy Serie" ausgezeichnet. Angefangen mit den "Ostboys" auf YouTube bis hin zu seinem Solo-Projekt "Slavik" erreicht Slavik auf Social Media ein Millionenpublikum.

VIZE

Vitali Zestovskih alias VIZE gehört zu den erfolgreichsten deutschen Produzenten unserer Zeit. Ausgezeichnet mit über 20 Mal Gold in sechs verschiedenen Ländern ist VIZE der Gründer des DJ Duo's VIZE und des Genres ,,Slap House'', dass global beliebteste Genre im elektronischen Dance-Bereich.

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell