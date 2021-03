Seven.One Entertainment Group

Neues Gütesiegel für Videokontakte. Starke Nachfrage nach nachhaltigen Umfeldern. Starke Resonanz auf die Pitchdays 2021: Die Seven.One Entertainment Group im Februar

Unterföhring (ots)

Mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit, mehr kreativer Austausch: Die Seven.One Entertainment Group reagiert im Februar 2021 auf Kundenwünsche und sorgt mit dem neuen Qualitätssiegel C-Flight für mehr Transparenz bei crossmedialen Kampagnen. Programminhalte wie die Formel E und die "Waldrekordwoche" in SAT.1 sorgen für nachhaltige Umfelder und stoßen bereits im Vorfeld auf großes Kundeninteresse. Hohe Abrufzahlen von Podcasts wie "Baywatch Berlin" beweisen: Der Audio-Boom hält 2021 an und beflügelt das Geschäft in der Podcast-Vermarktung der Seven.One Audio. Stark nachgefragt ist auch die Neuauflage der Pitchdays 2021: Mit der zweitägigen Veranstaltung für Produzenten und Produktionsfirmen schafft die Seven.One Entertainment Group erneut eine virtuelle Plattform für kreativen Austausch innerhalb der Branche.

Neuer Qualitätsstandard für crossmediale Kampagnen: Bisher war die Wirksamkeit linearer und digitaler Kampagnen für Kunden nicht ausreichend vergleichbar. Zu unterschiedlich die Messkriterien bei der Bewegtbildwerbung. Seven.One Media bietet mit C-Flight jetzt zusammen mit Sky Media erstmals auf dem deutschen Werbemarkt eine Trademark mit klaren und transparenten Kriterien für Videoads an - und das auf höchstem Niveau. Die festgelegten Kriterien sind hier eine 100 Prozent View-through-Rate - jede Minute des Spots muss gesehen worden sein, vollständig gehört und die Werbung darf nur abgerechnet werden, wenn sie auch tatsächlich an die gebuchte Zielgruppe ausgespielt wurde. Damit erfüllen Werbekontakte, die den C-Flight-Kriterien entsprechen, die höchsten Qualitätsstandards und eine Vergleichbarkeit von crossmedialen Reichweiten wird erstmals leistungsgerecht möglich.

Nachhaltige Umfelder für Marken: Nachhaltigkeit ist für Zuschauer und Kunden ein immer wichtigeres Thema. Mit der Formel E, der "Waldrekordwoche" in SAT.1 und dem nachhaltigen Werbeblock Green Break bietet die Seven.One Entertainment Group dazu in den nächsten Wochen ein umfangreiches Angebot, das auf großes Kundeninteresse stößt: Vor allem Kunden aus den Branchen Auto, Ernährung und Handel profitieren vom positiv besetzten Umfeld und sitzen mit im Fahrersitz der Formel E oder werben ab 15. März 2021 im Rahmen der "SAT.1 Waldrekord-Woche". Gemeinsam mit den Zuschauer*innen setzt SAT.1 ein Zeichen gegen die Klimakrise und möchte in einer großen Spendenaktion rekordverdächtig viele Bäume pflanzen. Und das so einfach wie möglich: Für einen Euro wird ein Baum gepflanzt. Projektpartner für die Pflanzaktion der "SAT.1 Waldrekord-Woche" ist die Stiftung Plant-for-the-Planet. Seven.One Media schafft für die nachhaltigen Kampagnen ihrer Werbekunden einen ganz eigenen Werbeblock und bündelt die Kampagnen zum Thema Natur und Umwelt im "Green Break".

Neues d-force-Tool zur Werbewirkungsverstärkung: D-force bietet seit Februar Werbetreibenden den "SwitchIn OTS Optimizer" an. Damit werden gezielte Mehrfachkontakte zur Werbewirkungsverstärkung über das gesamte Sender-Portfolio der Seven.One Entertainment Group, der Mediengruppe RTL und weiterer Partner möglich. Zuschauer, die einen klassischen TV-Spot im Fernsehen gesehen haben, können über dasselbe Endgerät (Smart TV) erneut angesprochen werden - so oft der Kunde es möchte (Frequency Capping) und in Form eines statischen oder dynamischen SwitchIns. Gezielte Mehrfachkontakte werden damit erstmals sender- und vermarktungs-übergreifend möglich.

Führender Podcast-Vermarkter: Seven.One Audio vermarktet exklusiv über ein Drittel der 20 reichweitenstärksten nativ vermarktbaren Podcasts in Deutschland. Das ist der Löwenanteil im Marktvergleich. Seven.One Audio steht damit an der Spitze der Podcastvermarkter in Deutschland. Der stärkste Podcast "Baywatch Berlin" erreichte allein im Februar 2021 über 5 Millionen Abrufe.

Plattform für kreativen Austausch: Anfang März veranstaltet die Seven.One Entertainment Group bereits zum zweiten Mal seine virtuellen Pitchdays für Produzenten und Produktionsfirmen. Die Nachfrage ist groß: Über 140 Pitchslots sind am 8./9. März gebucht, in denen Programmideen der Genres Reality, Show, Dokutainment und Factual vorgestellt werden können. Rückblick 2020: 30 Konzepte schafften es bei den ersten Pitchdays in die Weiterentwicklung, Formate wie "Yes we camp!" oder "PS Perlen" gingen bereits im vergangenen Jahr on Air.

Senderperformance: ProSieben schließt als einziger der drei großen Privatsender den Februar mit einem Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat (+ 0,3 Ppt / Feb. 2020: 9,4 % MA) und Vormonat (+0,9 Ppt / Jan. 2021: 8,8 % MA). Die Sender der Seven.One Entertainment Group erzielen im Februar einen Marktanteil von 26,1 Prozent (SAT.1 6,8 % MA, ProSieben 9,7 % MA, Kabel Eins 4,3 % MA, sixx 1,3 % MA, SAT.1 GOLD 1,5 % MA, ProSieben MAXX 1,4 % MA und Kabel Eins Doku 1,1 % MA).

Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 01.03.2021 für den Zeitraum 01.02.-28.02.2021; vorläufig gewichtet: 26.-28.02.2021; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.

