Vom Smyle-Award zum eigenen Podcast: Seven.One Audio und Comedian Nicole Jäger starten Podcast "Ponyhof und Mittelfinger" am 18. Februar 2021

Listen up! Die erfolgreiche Comedian und Bestsellerautorin Nicole Jäger bekommt ab 18. Februar 2021 ihren eigenen Podcast "Ponyhof und Mittelfinger" bei Seven.One Audio. Jäger zählt zu den beliebtesten Künstler:innen der Comedy-App Smyle und gewann im Winter den ersten Smyle-Award als "Beste Künstlerin". In der neuen Podcast-Reihe spricht Jäger an der Seite ihrer besten Freundin Philina offenherzig und mit viel Humor über Alltägliches in bester BFF-Manier.

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und verantwortlich für Seven.One Audio: "Diese erste Kooperation zwischen unserer Comedy-Talentschmiede Smyle und Seven.One Audio ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir unsere Synergien im Konzern effizient nutzen und unseren Künstlern dabei gewinnbringend neue künstlerische Ausdruckmöglichkeiten auf anderen Plattformen bieten können. Nicole Jäger gehört auf Smyle zu den erfolgreichsten Künstlerinnen und ich bin sicher, dass ihr extrem unterhaltsamer Podcast schnell ebenso viele Fans auf allen üblichen Podcast-Plattformen für sich gewinnen kann."

Nicole Jäger, Comedian und Gewinnerin des ersten Smyle-Awards: "Ich finde es wunderbar, dass ich gerade in diesen Zeiten des Corona-Auftrittsverbots mit meiner Comedy auf einer Plattform wie Smyle vertreten sein kann - und ich bin sehr dankbar, dass über Smyle der Kontakt zu Seven.One Audio zustande kam, die genauso an die Idee glauben wie ich. Für mich war immer schon klar, dass ich einen Podcast entweder mit meiner besten Freundin Philina mache oder gar nicht. Wir reden im Podcast genauso wie wir das ohne Mikro tun. Unverblümt, offen und schwarzhumorig. Ich bin gespannt auf das erste Feedback meiner Hörerinnen und Hörer."

In "Ponyhof und Mittelfinger" (verfügbar ab 18. Februar 2021 auf allen Audio-Plattformen) diskutieren Comedian Nicole Jäger und ihre beste Freundin Philina Herrmann über Themen wie Dresscodes, Menstruation, den "Mittelfinger der Woche", Männer im Allgemeinen, aber auch Kunst-Efeu, Perücken und ihren beruflichen Alltag. "Ponyhof und Mittelfinger" wird vermarktet von der Podcast Factory der Seven.One Audio.

