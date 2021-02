Seven.One Entertainment Group

"Ich bekam 82 ernstgemeinte Heiratsanträge - von Island bis Nordafrika!" Lilo Wanders und Hugo Egon Balder erinnern sich an die Anfänge des Privat-TVs - im neuen FYEO Original "Zapping for Freedom"

Es war der 1. Januar 1984, in einem Kellerstudio in Ludwigshafen, um 9:58 Uhr - und das Fernsehen in Deutschland bekam mit der PKS (Programmgesellschaft für Kabel und Satellitenfunk), bald SAT.1, seinen ersten Privatsender. RTL plus startet nur einen Tag später. Das junge Privatfernsehen überrascht sein Publikum mit einem Gefühl von Freiheit, jeder Menge Improvisation - und einer Prise Anarchie. Von "Tutti Frutti" über den skandalumwitterten "Heißen Stuhl" bis hin zur Talkshow-Schwemme: Das neue FYEO Original "Zapping for Freedom - Die Free-TV-Story" lässt die Pionierzeit des Free-TVs aufleben und wirft einen Blick zurück auf die Anfänge des Privatfernsehens in Deutschland. Stars und Macher:innen des ersten Jahrzehnts, darunter Hugo Egon Balder, Bastian Pastewka, Gaby Papenburg und Lilo Wanders, kommen mit ihren Erinnerungen und Anekdoten zu Wort.

"Ich war in den ersten zehn Jahren des Privatfernsehens mehr mit Politik beschäftigt als mit Programm", sagt Jürgen Doetz, Geschäftsführer der allerersten Stunde von SAT.1 und erster Moderator im deutschen Privatfernsehen. Doetz erzählt von der Entwicklung des deutschen Privatfernsehens in den 1950ern bis hin zur Geburtsstunde in den 1980ern. Lilo Wanders erinnert sich an das erste Jahrzehnt des Privatfernsehens als "geschmackloses, aber aus heutiger Sicht ein wunderbares Jahrzehnt". Wanders avancierte in den 1990ern zur "Aufklärerin der Nation" und gesteht: "Ich bekam 82 ernstgemeinte Heiratsanträge - von Island bis Nordafrika!"

Moderiert wird "Zapping für Freedom" von Torben Struck. Produzent ist die bumm film GmbH.

"Zapping for Freedom - Die Free-TV Story ", ab 12. Februar 2021 exklusiv auf FYEO (acht Folgen)

